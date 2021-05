Scission interne au sein du Hamas? Une rupture pourrait expliquer de nouvelles tactiques contre Israël, disent les experts ⋆ .

L’escalade rapide de la violence entre Israël et les Palestiniens était inévitable, et contient pourtant des éléments surprenants qui pourraient en partie signifier une rupture politique au sein de l’organisation Hamas basée à Gaza, ont déclaré des experts.

L’hostilité a éclaté trois fois ce siècle et mijote depuis des décennies, selon Yossi Mekelberg, un expert israélien du groupe de réflexion Chatham House à Londres. Mais, alors qu’Israël, dans le combat actuel, frappe durement l’ennemi de manière caractéristique, le Hamas a lancé une nouvelle initiative particulièrement agressive, ciblant Jérusalem, Tel Aviv et d’autres zones très peuplées, a noté Mekelberg.

Cette décision a suscité une réponse rapide d’Israël.

«Le Hamas a commis une erreur en conduisant ce lancement il y a huit jours vers Jérusalem», a déclaré le chef d’état-major de Tsahal, Aviv Kohavi. «Ils ne pensaient pas que ce qui s’était passé allait se passer.»

L’action agressive a suscité l’avis d’observateurs de longue date.

«Pourquoi le Hamas tirerait-il des roquettes et aggraverait-il la situation, sachant qu’Israël frappera durement Gaza?» a demandé Daniel Byman de la Brookings Institution.

La réponse est complexe, ont dit lui et d’autres.

«Pour commencer, le Hamas a un équilibre instable des pouvoirs», a déclaré un responsable des renseignements israéliens à Just the News. «Les dirigeants ne s’entendent pas sur la manière de procéder concernant Israël.» Le chef politique de l’organisation, Yahya Sinwar, est favorable à la diplomatie, a déclaré l’officier du renseignement. Deux autres – Mohammed Deif à Gaza et Ismail Haniyeh, au Qatar – veulent la confrontation.

Le désaccord n’est qu’une partie de ce qui afflige le Hamas en interne.

«Le Hamas est depuis longtemps confronté à un dilemme alors qu’il tente d’équilibrer ses rôles en tant que gouvernement de Gaza et en tant que principal groupe de résistance palestinien en Israël», a écrit Byman dans un essai de mercredi. «Ni l’un ni l’autre ne semblait offrir une voie pour devenir le leader incontesté du mouvement national palestinien et finalement vaincre Israël.»

Le Hamas détient le pouvoir à Gaza depuis 2007 et a maintenu son emprise face à la pression internationale et aux actions militaires israéliennes.

«L’isolement, cependant, empêche Gaza de croître économiquement et maintient la situation humanitaire désastreuse», a écrit Byman. «En conséquence, le Hamas est incapable de fournir une croissance économique ou d’autres avantages aux Gazaouis et de démontrer qu’il est un leader efficace des Palestiniens.»

Les attaques contre Israël servent à consolider la position du Hamas au sein de sa circonscription.

«Les frappes militaires du Hamas lui permettent de prétendre qu’il défend les Palestiniens tandis que l’Autorité palestinienne se tient au milieu, voire encourage, l’occupation par sa coopération avec Israël», a écrit Byman.

Les frappes sont également imprudentes – un signe de mauvaise planification au milieu du conflit au sein du Hamas, a déclaré le responsable des renseignements israéliens à Just the News. Mais, a-t-il ajouté, cela pourrait aussi signifier que l’aile agressive prévaut

Tsahal est sur le point d’exploiter la scission et d’attaquer les dirigeants des deux côtés.

«Mohammed Deif et Yahya Sinwar étaient et restent dans la mire d’Israël», a déclaré Eliezer Toledano, qui dirige le commandement sud des Forces de défense israéliennes. Toledano a noté dimanche que Tsahal “a tué de nombreux hauts dirigeants du Hamas et nous continuerons de les poursuivre dans leurs repaires souterrains jusqu’à la fin des combats”.

La violence va probablement durer au moins deux jours de plus, selon Kohavi, le chef d’état-major de Tsahal. Mais, a-t-il ajouté, “l’opération se poursuivra aussi longtemps qu’elle le devra.”