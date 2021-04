Sciutto se demande pourquoi la mise à l’échelle du tir n’a pas conduit le GOP à adopter le contrôle des armes à feu ⋆ .

CNN est censé faire les dernières nouvelles, pas rouvrir de vieilles controverses. Dans la salle de presse de mardi matin, l’animateur de CNN et ancien responsable des relations publiques d’Obama, Jim Sciutto, a demandé à l’ancien sénateur et commentateur de CNN Jeff Flake pourquoi les républicains n’embrassent pas le contrôle des armes à feu même après avoir été abattus.

Après qu’un gauchiste a organisé un entraînement de baseball GOP en juin 2017 et a failli tuer le représentant Steve Scalise, Chuck Todd a demandé à Scalise s’il avait changé d’avis sur les droits des armes à feu. Scalise a dit non. Maintenant, Sciutto a demandé à Flake d’expliquer à nouveau pourquoi les républicains ne peuvent pas se plier et adopter le contrôle des armes à feu.

Sciutto a commencé en demandant: «Vous avez dit qu’en voyant un collègue, le membre du Congrès Steve Scalise, se faire tirer dessus par un tireur en 2017, c’est plutôt lors d’un match annuel de softball ou de baseball du Congrès, vous avez appelé sa femme par la suite. Cela a changé votre point de vue sur le contrôle des armes à feu. Je me demande simplement pourquoi la combinaison de ce moment que Scalise et d’autres évoquent fréquemment et ceci épidémie continue de violence armée incité les deux parties à faire quelque chose ensemble? Pourquoi cela n’a-t-il pas changé? »

Après que Flake ait répondu en disant que l’interdiction des stocks de bosse n’était pas suffisante, Sciutto a doublé: «Parce qu’ici vous avez quelque chose qui est considéré maintenant depuis des années canines, n’est-ce pas? Des vérifications des antécédents universelles largement soutenues d’ailleurs par d’énormes marges de la part des propriétaires d’armes à feu. Ce n’est pas un problème où ils combattent cela. Droite? Ils voir la sagesse de celui-ci. Mais ça ne peut pas passer. Je veux dire, il semble juste que les incitations politiques ici, en particulier pour les républicains, mais pas seulement pour les républicains, n’est-ce pas, ils craignent simplement de voter pour quelque chose comme ça, ils deviendront la cible de la NRA et seront primés. Comment faites-vous quoi que ce soit à ce sujet alors que ce sont les motivations politiques? »

Flake, comme il l’a fait pendant une grande partie de sa carrière, a essayé de plaire à tout le monde en disant qu’il soutenait le contrôle des armes à feu, mais que légiférer est compliqué:

FLAKE: Il y a des problèmes à savoir si c’est aussi large, par exemple, le projet de loi de la Chambre qui a été adopté et que le Sénat n’a pas encore repris, exigerait même des vérifications des antécédents, des vérifications des antécédents du FBI, parmi les membres de la famille transférant des armes à feu. Et la plupart des sénateurs estiment que cela va trop loin. En fait, je pense que certains démocrates pensent que cela va trop loin. Donc, je pense que si vous pouvez entrer dans les détails et créer les bonnes exemptions, cela pourrait être inclus, vous pourriez élargir la vérification des antécédents de manière significative. J’espère que cela se produira.

Bien qu’il ait admis qu’une vérification des antécédents n’est probablement pas nécessaire pour une transaction de père en fils, Sciutto n’était pas convaincu: «Vous savez comment les cotes 100% NRA sont, vous savez, requises pour les nominations républicaines dans les courses à la Chambre et ailleurs. Je me demande simplement comment vous vous en sortez.

Flake, bien que reconnaissant que la NRA est tombée dans des moments difficiles, a accepté. «Donc, cela ne devrait pas être aussi une préoccupation pour les républicains en termes de réélection. Mais c’est toujours très réel. Et la primaire républicaine, vous ne voulez pas être de l’autre côté de la NRA. Mais la NRA, vraiment, est, je ne dirais pas un tigre de papier. Mais c’est certainement moins influent que par le passé. Je pense donc que le moment est venu de faire quelque chose.

Si les républicains sont toujours opposés au contrôle des armes à feu même après s’être fait tirer dessus, ce n’est peut-être pas à cause d’un infâme lobby des armes à feu, mais parce qu’ils le croient réellement.

La honte de CNN à un républicain qui a été abattu vous est présentée par NutriSystem et Whole Foods.