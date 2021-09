Les enfants des classes inférieures n’ont pas été inclus dans les résultats finaux car près des deux tiers d’entre eux ne savaient pas lire. (Image représentative)

Les résultats de la récente enquête sur l’apprentissage en ligne et hors ligne des écoliers (SCHOOL), discutés dans un rapport intitulé Locked Out, montrent à quel point il est urgent pour le gouvernement – les États et le Centre – de redémarrer les salles de classe de brique et de mortier. Le manque d’accès aux appareils et aux données, entre autres facteurs, a été préjudiciable ; sur 1 362 élèves de la 1re à la 8e année issus de familles défavorisées dans 15 états, seulement 24% et 8% dans les zones urbaines et rurales, respectivement, étudient régulièrement en ligne.

Le manque de matériel didactique numérique, le manque de sensibilisation des parents et les difficultés de concentration rencontrées par les jeunes enfants ont aggravé la situation. Les enfants les plus touchés sont les enfants tribaux et dalits : seuls 4 % et 15 %, respectivement, étudiaient régulièrement en ligne. Certains ont même été victimes d’une discrimination ouverte de la part de leurs enseignants.

Ce journal a longtemps soutenu que le pivot vers l’enseignement en ligne – ce qui aurait dû être organique a été forcé par Covid et le besoin de distanciation – exacerbera le fossé des résultats d’apprentissage entre les étudiants ayant des moyens et les démunis, et perpétuera la pauvreté pour les dernier groupe dans les années à venir. Alors que plusieurs études depuis l’épidémie de Covid-19 en Inde – dont l’ASER et une de l’Université Azim Premji – le confirment, le problème va au-delà du simple accès à l’apprentissage numérique (appareils, données et connaissances numériques) ; le manque de sensibilisation adéquate par les écoles, selon Locked Out, s’est également avéré être profondément préoccupant.

Alors que certains enseignants ont initié des mesures innovantes telles que la conduite de cours en petits groupes soit à leur domicile ou celui d’un élève, respectivement 51% et 58% des élèves des zones urbaines et rurales n’avaient pas vu leurs enseignants au cours des 30 derniers jours ; 43% des élèves des zones rurales ont déclaré que l’école n’envoyait pas de « matériel en ligne ». Peu a été fait pour atteindre et contrôler les élèves, et même la communication symbolique entre les parents et les enseignants (comme l’envoi de liens vers des vidéos éducatives) était sporadique.

Malheureusement, certains élèves, en particulier les plus jeunes, ne savaient même pas lire couramment une phrase simple ; 35 % et 42 % des élèves de la 3e à la 5e année dans les zones rurales et urbaines, respectivement, n’étaient capables de lire que quelques lettres de la phrase « Jab se corona mahamari chal rahi hai tab se school bandh hai ». Les enfants des classes inférieures n’ont pas été inclus dans les résultats finaux car près des deux tiers d’entre eux ne savaient pas lire.

Il s’agit d’un problème grave qui doit être résolu immédiatement. Plusieurs autres problèmes tels que les taux élevés d’abandon des écoles privées en raison de difficultés économiques et le manque de soutien après l’arrêt des repas de midi sont mis en évidence, mais finalement, le système de scolarisation en ligne semble avoir échoué pour ces enfants. Alors que les écoles s’apprêtent à rouvrir au « business as usual », le rapport prévient qu’en raison de toutes les lacunes susmentionnées et de leurs promotions dans des classes supérieures malgré elles, une catastrophe est imminente. Il conclut qu’il faudra près de deux ans pour réparer tous les dégâts et que les écoles devraient plutôt se préparer à améliorer le bien-être psychologique et scolaire de leurs élèves.

Alors que le Centre doit organiser des vaccins pour les enfants et que les États doivent s’efforcer de faire vacciner le personnel scolaire, le succès en matière d’éducation nécessitera des efforts intensifs de la part des deux, allant de repenser la pédagogie pour combler les lacunes d’apprentissage induites par la couronne (et, en fait, plus tôt) pour augmenter investissement ciblé qui permet aux élèves issus de familles défavorisées de rattraper leurs pairs plus aisés si une salle de classe hybride numérique-hors ligne est la voie à suivre pour l’éducation scolaire dans le pays. Sinon, les séquelles du Covid se feront sentir encore longtemps.

