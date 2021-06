Scoob ! suite en développement

Scooby-Doo et le gang Mystery Inc. ont fait leur grand retour sur grand écran l’année dernière avec l’animation CG Scoob ! – ou du moins ils l’auraient fait si la pandémie mondiale n’avait pas limité les projections en salles à une poignée de territoires l’été dernier.

Il s’est avéré que le film a été l’une des premières sorties majeures à passer directement au numérique alors que les cinémas du monde entier fermaient leurs portes. Néanmoins, le long métrage a dépassé les locations numériques aux États-Unis pendant quatre week-ends consécutifs et a terminé comme la troisième version PVOD la plus populaire pendant le verrouillage, et il ne sera donc pas surprenant d’apprendre qu’une suite est en cours de développement.

« Nous donnons un coup de pied aux pneus dans le cadre du suivi de Scoob !“, a déclaré le réalisateur Tony Cervone à Comic Book Movie. « Cela n’a pas encore été annoncé, mais c’est quelque chose qui nous passionne tous. Toute l’équipe créative qui a réalisé le premier film est toujours là et travaille sur quelque chose de nouveau. C’était chouette de créer cet univers cinématographique Hanna-Barbera, et c’est excitant d’y revenir.

Êtes-vous enthousiasmé par ce retour dans l’univers cinématographique Hanna-Barbera ? Qu’avez-vous fait du premier Scoob !? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux @FlickeringMyth…

“SCOOB !” révèle comment Scooby et Shaggy, amis de longue date, se sont rencontrés pour la première fois et comment ils se sont joints aux jeunes détectives Fred, Velma et Daphne pour former le célèbre Mystery Inc. Maintenant, avec des centaines de cas résolus et des aventures partagées, Scooby et le gang font face à leur plus grand et plus difficile mystère jamais : un complot pour libérer le chien fantôme Cerberus sur le monde. Alors qu’ils se précipitent pour arrêter cette «dogpocalypse» mondiale, le gang découvre que Scooby a un héritage secret et un destin épique plus grand que quiconque ne l’aurait imaginé.

Scoob ! présente une distribution de voix qui comprend Zac Efron (Fred), Amanda Seyfried (Daphne), Gina Rodriguez (Velma), Will Forte (Shaggy) et Frank Welker (Scooby-Doo) dirigent la distribution de voix aux côtés de Tracy Morgan (Captain Caveman), Kiersey Clemons (Dee Dee Skyes), Mark Wahlberg (Blue Falcon), Jason Isaacs (Dick Dastardly), Ken Jeong (Dynomutt), Iain Armitage (Young Shaggy), Mckenna Grace (Young Daphne), Pierce Gagnon (Young Fred) et Ariana Greenblatt (Jeune Velma).

Lien source

La poste Scoob ! la suite en développement est apparue en premier sur ..