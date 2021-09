Scooby-Doo et Courage le chien lâche bravent des insectes géants pour sauver leurs propriétaires dans un clip exclusif Straight Outta Nowhere

Tout droit sorti de nulle part : Scooby-Doo rencontre le courage, le chien lâche voit Scooby et le gang se diriger vers Nowhere, au Kansas, où ils découvrent un étrange objet d’un autre monde. Là-bas, ils finissent par faire la connaissance de Courage, Muriel et Eustace Bagg. Bien sûr, des choses effrayantes se produisent dans Nulle part, il n’est donc pas surprenant que le monstre cigale et sa ruche se frayent un chemin dans l’histoire. Cela amène alors les deux groupes à faire équipe et à aller au fond de l’affaire effrayante.