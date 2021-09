Scooter Braun achète une maison de Brentwood pour 65 millions de dollars au milieu d’un divorce

in

Scooter braun continue sa vie après avoir demandé le divorce … il vient de s’emparer d’un manoir ridicule pour lequel il a payé la rançon d’un roi.

Scooter, qui gère Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato, Carly Rae Jepsen et David Guetta pour n’en nommer que quelques-uns, vient de fermer un domaine de 65 $ à Brentwood en Californie.

TMZ a cassé l’histoire … Scooter a demandé le divorce de Yael Cohen. Ils sont mariés depuis 7 ans et ont 3 enfants.

Le manoir fait 19 000 pieds carrés avec 6 chambres, 12 salles de bains, une salle de sport, un théâtre et plus encore … avec une vue imprenable sur l’océan Pacifique et les lumières de LA

La maison s’étend sur 4 acres, ce qui est énorme pour Brentwood. C’est une nouvelle construction… achevée cette année. Il était coté à 70 millions de dollars en juin, donc le vendeur s’est approché assez près de demander.

La vie continue.