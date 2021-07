Scooter Braun divorce de sa femme Yael après 7 ans de mariage

Malgré les premiers rapports selon lesquels la rupture du couple était une séparation temporaire, le magnat de la musique Scooter Braun a demandé le divorce de sa femme de 7 ans, Yael Cohen Braun. E! News a obtenu des documents juridiques que Braun a déposés auprès des tribunaux de Los Angeles le mercredi 21 juillet, qui révélaient que Braun demandait la garde partagée de leurs trois enfants – Jagger, 6 ans, Levi, 4 ans et Hart, 2 ans – et accepte de payer le conjoint Support. Un initié a dit à E! News que le couple avait un accord prénuptial.

Braun, qui dirige des chanteurs comme Justin Bieber, Demi Lovato et Ariana Grande, et Yael auraient “traversé une période difficile depuis plusieurs mois”, et un initié avait déclaré à E! News la semaine dernière que l’ancien couple essayait toujours de le faire fonctionner. “Ils voulaient prendre du temps à part où ils pourraient chacun se concentrer sur leurs enfants et donner une pause à la relation”, a déclaré la source. “Ils n’abandonnent pas le mariage et espèrent pouvoir trouver un moyen de le faire fonctionner. Mais pour l’instant, être séparé est pour le mieux.”

Cependant, l’ancien couple semble garder les choses aussi amicales que possible pour le bien de leurs enfants. “Ils sont très proches”, a déclaré E! La source d’information a continué. “Les enfants sont la chose la plus importante pour eux et c’est leur vraie priorité ici.” Selon les rapports, ils “fonctionnent toujours comme une famille. Il n’y a pas d’autres parties ou d’intérêt à sortir avec quelqu’un de nouveau”, a poursuivi cette source, “ils se concentrent sur leur famille”.

Braun a publié un hommage à Yael le 6 juillet pour célébrer leur 7e anniversaire, partageant des photos de leur mariage avec une note douce. “Si juste pour les enfants, vous m’avez tout donné. Mais grâce à vous, j’ai grandi, j’ai été poussé à être la meilleure version de moi-même et à continuer à grandir et à apprendre”, a écrit Braun. “Tout cela est arrivé parce que tu es entré dans ma vie. 7 ans. L’aventure ne fait que commencer. Merci Yae. Je t’aime. Joyeux anniversaire.” Yael a répondu “A Team 4lyfe” dans les commentaires.