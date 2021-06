Scooter Braun fait face à un procès massif après qu’un accord de capital-investissement ait tourné au vinaigre

Scooter Braun fait face à un procès de plusieurs millions de dollars de l’ancien supérieur de Guggenheim Peter Comisar, qui aurait été convaincu par Braun d’échanger son poste lucratif contre un poste dans une nouvelle société d’investissement – ​​seulement pour voir Braun échouer à attirer le prétendu haut- profiler les bailleurs de fonds et cesser de financer l’opération.

Peter Comisar, qui a passé près de trois décennies au total chez Goldman et Guggenheim, a récemment déposé une plainte contre Scooter Braun, qui a vendu le catalogue de Taylor Swift après seulement 16 mois (pour un contrat de plus de 300 millions de dollars) en novembre 2020.

L’action semble assez simple, car le demandeur allègue au début du dossier que Braun avait «agressivement» tenté de l’embaucher entre 2016 et 2017, pour créer et diriger une entreprise appelée «SCOPE Capital Management» aux côtés du directeur commercial et partenaire de NKSFB, LLC. David Bolno.

Comisar a finalement cru que Braun – et le soutien financier qu’il aurait promis d’obtenir de Jimmy Iovine, de la famille Soros et d’autres – était la « vraie affaire », révèle le texte. En passant, Taylor Swift en avril 2020 a visé un album de performances live que Big Machine Records a publié à son insu, notamment en critiquant «Scooter Braun et ses bailleurs de fonds», avec «Alex Soros et la famille Soros» parmi eux.

En conséquence, Comisar a quitté Guggenheim après un peu plus de huit ans au travail, selon son profil LinkedIn, et a rejoint Scope en tant que PDG en avril 2017. Et en plus de fixer un budget de fonctionnement annuel de plusieurs millions de dollars et un salaire pour Scope et Comisar pendant trois ans, respectivement, Braun a indiqué qu’il pourrait collecter au moins un demi-milliard de dollars auprès des «amis» susmentionnés, affirme le plaignant.

Finalement, cependant, “Braun a dû expliquer à Comisar, la queue entre les jambes, comment il avait demandé à David Geffen, son parrain supposé, d’investir dans Scope, seulement pour que Geffen lui dise qu’il ne considérait pas Braun comme quelqu’un avec qui Geffen investirait », indique le procès.

Et comme les autres connaissances aux poches profondes que Braun a abandonnées en courtisant Comisar ont également choisi de ne pas écrire de chèques à Scope, par le procès, le plaignant maintient que “la vérité était que les relations de Braun l’appréciaient comme quelqu’un avec qui socialiser”, comme opposé à quelqu’un à qui ils confieraient des millions de capitaux.

Enfin, la plainte allègue également que Braun travaillait en même temps pour obtenir un investissement du groupe Carlyle au nom de son Ithaca Holdings, que l’agence BTS Hybe a achetée pour plus d’un milliard de dollars en avril. (Les cadres supérieurs de Carlyle Group ont également retiré leur participation à Ithaca.)

Comisar a cessé de recevoir les chèques de paie de Scope vers avril 2018 (bien avant la conclusion du contrat de trois ans susmentionné), indique le procès, et a quitté l’entreprise en août 2018, en devenant PDG de STORY3 Capital Partners le même mois, selon son profil LinkedIn. Contrairement à la plupart des autres accusés dans des poursuites récemment déposées, Scooter Braun a semblé riposter cet après-midi contre la plainte sur les réseaux sociaux.

«Un jour, je me suis réveillé pour découvrir qu’un gars qui nous avait pris 5 millions de dollars il y a des années sans aucun résultat a maintenant lu un titre de notre succès et s’est présenté à l’improviste pour demander plus d’argent. Il faut aimer un bon opportuniste. Malheureusement, nous n’effrayons pas facilement. Souhaitez-lui bonne chance », a écrit le joueur de 39 ans. “Maintenant, revenons à la réalité…”, lit-on dans un tweet de suivi.