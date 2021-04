Scooter Braun vend Ithaca Holdings à Hybe dans un contrat de 1 milliard de dollars et plus

Scooter Braun a vendu Ithaca Holdings à l’agence BTS Hybe (anciennement Big Hit Entertainment) dans le cadre d’un accord de plus d’un milliard de dollars.

Les sociétés ont annoncé la transaction d’un milliard de dollars, couvrant l’intégralité d’Ithaca Holdings, dans un communiqué officiel ce matin, bien que le montant de la vente ait été révélé dans un document financier déposé par Hybe. Dans le cadre de cet accord, la société de divertissement sud-coréenne Hybe America acquerra une participation de 100% dans Ithaca Holdings – y compris SB Projects et le groupe Big Machine Label, mais pas le catalogue de Taylor Swift.

En conséquence, le rachat verra à la fois Braun et The Carlyle Group (qui a acheté en 2017 une «participation minoritaire significative» dans la société) se séparer de leurs intérêts dans Ithaca Holdings. Braun, le manager de longue date de Justin Bieber, devrait rejoindre le conseil d’administration de Hybe, et Scott Borchetta restera PDG de Big Machine.

Les parties impliquées notent également dans le communiqué que «les artistes des deux sociétés participeront à l’augmentation de capital d’HYBE, afin de renforcer encore les liens entre les deux sociétés».

On ne sait pas pour le moment quels artistes ont l’intention de soutenir Hybe (et combien ils investiront), mais la «société de plate-forme de style de vie de divertissement» a enregistré aujourd’hui un léger gain de cours, les actions (négociées sous le nom de 352820 à la Bourse de Corée) ayant terminé à environ 215 $ / ₩ 243 000 pièce. Hybe / Big Hit a fait ses débuts sur le marché boursier l’année dernière et a connu une croissance de valeur substantielle dès le départ.

Le fait que l’entreprise en 2020 ait enregistré une augmentation de 36% des revenus en glissement annuel, générant au nord de 717 millions de dollars malgré la pandémie – et, à son tour, le report indéfini de la très attendue tournée Map of the Soul de BTS – semble être l’un des principaux contributeurs à cette performance boursière toujours forte.

Plus généralement, l’acquisition est la dernière d’une série de mesures d’expansion pour Hybe, qui a investi 3,6 millions de dollars dans la société «AI voice» Supertone en février, à la suite d’un investissement de 63,2 millions de dollars dans l’agence K-pop basée à Séoul YG Entertainment à la fin Janvier. Mais les dernières pièces de théâtre de l’entité ont reflété une volonté claire de gagner en présence aux États-Unis.

Partant de là, Universal Music Group s’est associé à Big Hit plus tôt cette année «pour lancer une plate-forme de diffusion numérique en direct à l’échelle mondiale». L’annonce de cette plate-forme de streaming, VenewLive, a été suivie environ une semaine plus tard par la nouvelle qu’UMG et Big Hit / Hybe travailleraient ensemble pour créer «un nouveau groupe mondial de garçons K-Pop» aux États-Unis, en plus de créer un label de disques aux États-Unis pour cet acte dans le cadre d’un «partenariat stratégique élargi».