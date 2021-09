Score CIBIL : Pouvez-vous obtenir un prêt personnel avec un faible score de crédit ?

Il est préférable de conserver une bonne cote de crédit, de sorte qu’en cas de besoin, un prêt puisse être contracté facilement à un taux avantageux.

Prendre des prêts ou acheter des choses à crédit crée une charge financière pour la personne concernée, mais les gens ont besoin de contracter des prêts, en particulier pour les achats importants d’immobilisations comme une maison, une voiture ou pour l’enseignement supérieur. Il est donc préférable de conserver une bonne cote de crédit, de sorte qu’en cas de besoin, un prêt puisse être contracté facilement à un taux avantageux.

Credit Information Bureau (India) Limited (CIBIL) est l’organisation qui gère les cotes de crédit (CIBIL Score) sur la base de divers critères qui affectent la solvabilité.

Quel est le score CIBIL idéal en Inde pour demander un prêt personnel ?

« Le score CIBIL idéal serait supérieur à 550 pour obtenir de bons taux d’intérêt et également pouvoir emprunter un montant de ticket plus important », déclare Raghuvir Gakhar, PDG de CashBean (PC Financial Services Pvt Ltd.).

Comment les scores CIBIL et les approbations de prêts sont-ils liés ?

« Le score CIBIL fonctionne comme un facteur de décision de souscription clé pour le prêteur, plus le score est élevé, meilleures sont vos chances d’obtenir un prêt approuvé », déclare Zafar Imam, PDG de FinShell Pay.

« Le score CIBIL est un résumé de l’historique de crédit, dérivé à l’aide des détails trouvés dans les sections « Comptes » et « Enquêtes » sur le rapport CIBIL. Le score Cibil peut varier de 300 à 900. Plus votre score est proche de 900, plus grandes sont les chances que votre demande de prêt soit approuvée. Il reflète également tout DPD (paiement dû) ou règlement s’il s’est produit dans l’un des comptes antérieurs. Ce rapport aide à évaluer le caractère financier du client », ajoute-t-il.

Quand emprunter et comment les cotes de crédit aident à emprunter

Pouvez-vous obtenir un prêt personnel si vous avez un faible score CIBIL ?

« Lorsque vous avez un mauvais score Cibil, obtenir un prêt personnel peut être difficile, en particulier de la part des prêteurs traditionnels. CIBIL est l’un des meilleurs moyens d’évaluer la solvabilité d’un client. Étant donné que PL est un prêt non garanti, le score CIBIL devient beaucoup plus important pour le prêteur », explique Imam.

«Cependant, il existe de nombreux prêteurs new age qui peuvent proposer un prêt personnel malgré un faible score CIBIL. Ils peuvent facturer un taux d’intérêt plus élevé, offrir le prêt pour une durée inférieure et un montant de prêt moindre. Il existe de nombreuses fintechs qui proposent des prêts personnels à court terme allant de 10 000 à 50 000. Ils peuvent ainsi être un peu plus souples pour accepter le faible score CIBIL. Ces sociétés fintech utilisent également des données alternatives, à savoir. la lecture des SMS de votre mobile pour évaluer votre trésorerie et votre comportement de crédit. Quelques sociétés fintech visent à offrir des prêts personnels aux consommateurs qui ont un faible score CIBIL, car elles se sont spécialisées dans ce segment et disposent d’une méthode d’évaluation de crédit robuste pour ces clients », a ajouté Imam.

Quelques conseils pour obtenir un prêt personnel pour les demandeurs bas CIBIL ?

« Les prêteurs numériques sont la meilleure option pour les emprunteurs à faible taux de crédit, non seulement pour obtenir des prêts, mais également pour améliorer leur score cibil. Habituellement, les banques traditionnelles ne donneraient pas un autre regard sur les personnes qui pourraient être nouvelles sur le marché de l’emprunt ou qui pourraient avoir un mauvais score en raison d’un incident singulier, mais grâce au prêt numérique, on peut, étape par étape, tout au long du processus d’emprunt et en temps opportun. le remboursement peut augmenter leurs scores. Dans le même temps, il faut toujours essayer de commencer à faire cela en prenant de petits prêts au lieu de prendre quelque chose que l’individu ressentira beaucoup de pression et cela est particulièrement vrai avec les prêteurs numériques qui ont tendance à accorder des prêts en espèces non garantis mais à un intérêt plus élevé. taux que les banques », explique Gakhar.

