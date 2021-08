Score du match des Detroit Pistons contre Orlando Magic en Summer League: comment regarder

Lorsque: 20h le lundi.

Où: Centre Thomas & Mack, Las Vegas.

LA TÉLÉ: ESPN2.

SUR SES GARDES: Pourquoi Saben Lee de Pistons “offre quelque chose de vraiment différent”

SHAW WINDSOR : Le potentiel de Cade Cunningham est illimité. Il le prouve déjà à Vegas

Le gardien des Detroit Pistons Saben Lee (38) tente de passer le ballon à l’attaquant Saddiq Bey (41 ans) au cours du deuxième trimestre contre les Chicago Bulls au Little Caesars Arena, le 9 mai 2021.

• LE SCORE DE LA BOÎTE

PACIFICATEURS : Pourquoi Isaiah Stewart et Cade Cunningham se détestaient

Notes de jeu : Les Pistons ont démoli les Lakers samedi soir malgré l’absence de Cade Cunningham (douleur au mollet), Killian Hayes (protocole de commotion cérébrale) et Sekou Doumbouya (raisons personnelles). Saben Lee, qui vient de signer une prolongation de trois ans avec les Pistons cette semaine, était une force physique, marquant 22 points et distribuant cinq passes décisives. Le Magic, quant à lui, s’est amélioré à 2-2 en Summer League après avoir écarté les Rockets, 89-76 dimanche soir. Orlando a un trio de visages familiers à Vegas, du moins si vous êtes un fan de basket-ball du Michigan: le choix de loterie 2021 Franz Wagner rejoint les anciens grands hommes de l’UM Ignas Brazdeikis et Jon Teske sur la liste d’été de Magic. Wagner a récolté 13 points sur un tir à 5 contre 9 en 22 minutes tandis que Brazdeikis a raté les sept tirs qu’il a pris (y compris quatre tirs à 3 points) en route vers six points en 23 minutes. Teske a été tenu sans but en un peu plus de 4 minutes bien qu’il ait eu deux rebonds, un vol et un bloc.

