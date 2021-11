Score en direct des Browns contre Ravens, mises à jour, faits saillants du match de la NFL « Sunday Night Football »

Deux rivaux de l’AFC Nord, les Browns et les Ravens, s’affronteront aux heures de grande écoute lors de la semaine 12. Les Ravens (7-3) mènent la division tandis que les Browns (6-5) sont actuellement à la dernière place.

Lamar Jackson revient en tant que quart partant des Ravens après avoir raté leur victoire de la semaine 11 16-13 contre les Bears en raison d’une maladie. Les Browns ont également remporté une victoire serrée dimanche dernier, battant les Lions 13-10.

Ce match a beaucoup de poids pour le classement de l’AFC Nord après que les Bengals et les Steelers se soient également affrontés plus tôt dimanche. Les Ravens sont favoris avec 4,5 points, selon DraftKings Sportsbook.

Sporting News suit les mises à jour des scores en direct et les faits saillants de Chiefs vs. Raiders sur « Sunday Night Football ». Suivez ci-dessous pour obtenir les résultats complets du match «Sunday Night Football» de la NFL Semaine 12.

Score des Browns contre Ravens

T1

T2

T3

T4

F

Bruns 0 3 – – – Corbeaux 3 3 – – –

Mises à jour en direct des Browns contre Ravens, faits saillants de ‘Sunday Night Football’

(Toutes les heures de l’Est)

22h21 – TOUCHDOWN, CORBEAUX. Jackson s’éloigne des défenseurs pour lancer une passe de touché de 13 verges à Andrews. Corbeaux 13, Bruns 3.

22h17 — Mark Andrews utilise une seule main pour attraper une passe de 39 verges de Jackson pour un énorme premier essai. Les Ravens sont sur la ligne des 13 verges des Browns.

22h13 — Une pénalité de retenue défensive infligée à Jordan Elliott donne aux Ravens un premier essai automatique pour commencer la seconde mi-temps.

Fin du deuxième quart-temps : Corbeaux 6, Browns 3

21h57 — Après les trois derniers revirements, aucune équipe ne marque. Les Browns terminent la mi-temps avec trois-et-out.

Six derniers trajets : Jarvis Landry est limogé Lamar Jackson est intercepté But de terrain des Browns Lamar Jackson est intercepté Baker Mayfield tâtonne Lamar Jackson est intercepté – Field Yates (@FieldYates) 29 novembre 2021

21h54 — INTERCEPTION. Et, les Browns ont à nouveau le ballon. Ronnie Harrison intercepte le ballon sur la ligne des 33 verges des Browns. Il s’agit de la troisième interception consécutive des Browns. Il reste 25 secondes à la mi-temps.

21h50 — FUMBLE. Eh bien, les Ravens ont le ballon en arrière. Mayfield est limogé pour une perte de 12 verges et Oweh récupère le ballon sur la ligne des 49 verges des Ravens. Il reste 45 secondes à la mi-temps.

Browns échappé – Ravens pick – Ravens pick & puis Browns échappé à nouveau. Trame – Alan McCaulley (@AlanMcCaulley) 29 novembre 2021

21h48 — INTERCEPTION. Grant Delpit élimine Jackson lors du premier jeu des Ravens. Les Browns sont sur la ligne des 28 verges des Ravens avec 55 secondes à jouer à la demie.

21h44 – BUT DE TERRAIN, BROWNS. La tentative de placement de 46 verges de McLaughlin est bonne, même si le ballon a pénétré. Les Browns sont enfin sur le tableau. Corbeaux 6, Bruns 3.

21h37 — INTERCEPTION. Sur le deuxième jeu dans le drive des Ravens, Jackson lance une interception à Denzel Ward. Ainsi, les Browns récupèrent le ballon sur la ligne des 47 verges des Browns.

21h35 — FUMBLE. Landry a été limogé pendant la pièce d’Odafe Oweh. Le ballon a été récupéré par Patrick Queen des Ravens sur leur propre ligne de 35 verges.

21h34 — Les Browns ouvrent leur drive avec un gain de 41 verges de Harrison Bryant. Ils sont déjà sur la ligne des 34 verges des Ravens. Bryant a été blessé sur le jeu, et il s’est dirigé vers la touche.

Harrison Bryant s’est blessé au genou à la fin de cette réception de 41 verges. Les Browns ont été dans le personnel de 3TE la majeure partie de la nuit. – Zac Jackson (@AkronJackson) 29 novembre 2021

21h29 – BUT DE TERRAIN, CORBEAUX. Lors des 4e & But sur la ligne des 1 yards, les Corbeaux ont été signalés pour un faux départ. Alors, ils font sortir Tucker, qui fait une tentative de placement de 25 verges. Corbeaux 6, Bruns 0.

Lamar Jackson et l’offensive des Ravens se mettent enfin dans le rythme. Ils occupent plus de la moitié du deuxième quart-temps avec ce trajet de 8 minutes et 41 secondes. Mais la possession de 17 jeux ne donne que trois points. – Jamison Hensley (@jamisonhensley) 29 novembre 2021

21h26 — Devonta Freeman place les Ravens pour le 1er et le but sur la ligne des 3 verges.

21h21 — Jackson parcourt encore neuf mètres pour un mètre avant un premier essai. Il mène les Ravens en verges au sol jusqu’à présent ce match avec 36.

21h19 — Jackson parcourt 13 verges pour un autre premier des Ravens sur la ligne des 29 verges des Browns.

21h17 — Jackson précipite le ballon sur un mètre pour un premier essai. Ils sont sur leur propre ligne de 45 verges.

21h11 — La défense des Ravens retient les Browns et Mayfield après que Mayfield ait lancé deux passes incomplètes. Les Browns frappent le ballon.

Fin du premier quart : Corbeaux 3, Browns 0

21h02 – BUT DE TERRAIN, CORBEAUX. Justin Tucker fait une tentative de placement de 52 verges pour mettre les Ravens sur le tableau. Cela met fin au trajet de près de quatre minutes pour les Ravens. Corbeaux 3, Bruns 0.

20h55 — Les Ravens ont tenté un faux retour de botté de dégagement pour se donner un premier essai, mais le jeu a été jugé incomplet. Ensuite, les Browns ont demandé un temps mort pour essayer de remplacer les joueurs sur le terrain. Même avec ce temps mort, ils avaient 12 joueurs sur le terrain lors du deuxième quatrième essai des Ravens, ce qui a donné aux Ravens un premier essai automatique.

Karma du foot ? Après l’annulation du faux botté de dégagement, les Ravens s’alignent pour le faire aux quatrième et deuxième – et les Browns sont signalés pour 12 hommes sur le terrain. Les Corbeaux obtiennent néanmoins le premier but. – Jamison Hensley (@jamisonhensley) 29 novembre 2021

20h49 — Les Browns n’avancent pas de verges sur trois tentatives de tenu, alors ils renvoient le ballon aux Ravens.

20h46 — Les Browns obtiennent un premier essai automatique après que Marlon Humphrey a été signalé pour interférence de passe au troisième essai. Lors du jeu suivant, Donovan Peoples-Jones a été signalé pour formation illégale, ce qui a ajouté cinq verges à la première tentative de tir des Browns.

20h41 — Ja’Marcus Bradley attrape une passe de Mayfield et obtient les Browns en premier. Ils sont maintenant sur leur propre ligne de 33 verges.

20h38 — Les Ravens n’atteignent pas la portée du panier du terrain, alors ils frappent le ballon.

20h33 — Myles Garrett obtient son premier sac du match alors qu’il élimine Lamar Jackson pour une perte de six verges. Il s’agissait du 14e sac de Garrett de la saison, ce qui égale le record de tous les temps de la franchise.

20h32 — Latavius ​​Murray obtient le premier essai des Ravens après avoir couru deux verges à la ligne des 47 verges des Ravens.

20h28 — Le botteur des Browns Chase McLaughlin rate une tentative de placement de 46 verges.

20h25 — Landry avance de 35 verges jusqu’à la ligne des 32 verges des Ravens.

20h24 — Jarvis Landry complète le premier essai des Browns du match. Il avance de 11 mètres sur un lancer de Baker Mayfield.

Heure de début des Browns contre Ravens

Date: Dimanche 28 novembre

Temps: 20 h 20 HE

Le match des Browns contre les Ravens débutera à 20 h 20 HE au stade M&T Bank de Baltimore, dans le Maryland. Tous les matchs du « Sunday Night Football » en 2021 devraient commencer à 20 h 20 HE.

Comment regarder le football du dimanche soir

Chaînes de télé: CNB

Diffusion en direct : Paon, fuboTV

Browns vs Ravens sera diffusé sur NBC avec les annonceurs Mike Tirico et Cris Collinsworth à l’appel et Michele Tafoya sur la touche.

Vous pouvez également diffuser «Sunday Night Football» en direct en ligne avec fuboTV, qui propose un essai gratuit de sept jours.

Programme ‘Sunday Night Football’ 2021

La semaine

Date

Correspondre

chaîne TV

12 28 novembre Browns at Ravens NBC 13 5 décembre 49ers at Seahawks NBC 14 décembre 12 Bears at Packers NBC 15 19 décembre Saints at Buccaneers NBC 16 26 décembre WFT at Cowboys NBC 17 2 janvier Vikings at Packers NBC