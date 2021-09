Score en direct, mises à jour, temps forts du match de Premier League de dimanche ⋆ .

Manchester United est à la recherche d’un match de rebond en Premier League après la défaite choc des Red Devils lors de leur match d’ouverture de l’UEFA Champions League contre les Young Boys. Mais un voyage au London Stadium pour affronter une équipe invaincue de West Ham n’est pas une proposition facile.

Tous les regards seront tournés vers la star de 36 ans, Cristiano Ronaldo, qui entame un troisième match consécutif pour Man United. Il a déjà marqué trois buts lors de ses deux premiers matches depuis qu’il a rejoint le club, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer a clairement indiqué qu’il donnerait éventuellement à Ronaldo ses pauses. Ce ne sera pas l’un de ces moments où Edinson Cavani ne devrait faire son retour que la semaine prochaine.

Une chose que Ronaldo et Manchester United ont pour eux, c’est qu’ils ont joué leur match européen en milieu de semaine mardi et auront deux jours de repos supplémentaires par rapport aux participants de la Ligue Europa West Ham, qui a gagné 2-0 en Croatie jeudi. Mais les Hammers ont reposé quelques partants projetés, tandis que d’autres ont joué des minutes limitées.

Ces deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi en Coupe Carabao (Coupe de la Ligue). Ce match est un match à élimination directe et aura lieu à Old Trafford.

Sporting News suivra le match West Ham contre Manchester United en direct, fournissant des mises à jour des scores, des commentaires et des extraits des faits saillants au fur et à mesure qu’ils se produisent.

22e minute : Encore deux chances pour West Ham ! Bowen avec un autre tir qui oblige De Gea à effectuer un arrêt. Tomas Soucek enchaîne avec un tir au rebond mais c’est haut de la barre. La foule à domicile est en feu.

17e minute : Première vraie chance du match et c’est West Ham. Après un cadeau de Harry Maguire au plus profond de son propre camp, le ballon est ramené à Jarrod Bowen depuis la ligne de fond et son tir est bloqué dans la surface.

Maguire s’en tire avec un. Essaie de diriger le ballon pour un United GK mais se fait presser par les attaquants de West Ham et une chance est présente. Fred et les autres reviennent pour bloquer le spectacle. Il s’agit d’une expérience (principalement) contrôlée jusqu’à présent. – Carl Anka (@Ankaman616) 19 septembre 2021

15e min : Fred envoie un ballon dans la surface à la recherche de Bruno Fernandes, mais Vladimir Coufal le traque et les deux joueurs font une chute. Pas de pénalité. Fernandes penché à gauche dans ces premières étapes.

14e minute : Le modèle est clair ici. Manchester United garde le ballon, West Ham attend patiemment et attaque le ballon au milieu du terrain. En dehors de quelques corners, Man United n’a pas menacé.

6ème minute : Paul Pogba au sol après un affrontement avec Kurt Zouma et Pogba doit quitter le terrain en boitant après avoir reçu un traitement. Mais il revient peu après.

Kurt Zouma – l’un des meilleurs amis de Pogba dans le football – avec le défi. Cela semblait bien, mais aurait pu aggraver une ancienne blessure du milieu de terrain de United. Il part se faire soigner. 0-0, 6 min. – Carl Anka (@Ankaman616) 19 septembre 2021

3ème minute : Vladimir Coufal escorte le ballon hors du jeu en pensant que ce serait un coup de pied de but pour West Ham, et c’était un corner à la place. Heureusement pour lui, il n’en sort rien.

1ère minute : Étaient hors. Man United dans les mêmes kits de route bleus que l’équipe portait contre les Young Boys.

6h57 : Manchester United est actuellement sur une incroyable série d’invincibilités dans les matchs sur route de Premier League : 28 matches et plus, la plus longue série sans défaite jamais enregistrée. Selon Sky Sports, les Red Devils n’ont encaissé que 19 buts au cours de ces 28 matches, gardant 13 feuilles blanches dans le processus. Leur dernière défaite ? Un revers de 2-0 le 19 janvier 2020 contre Liverpool.

6h22 : West Ham portera des brassards noirs pour le match en l’honneur de la légende du football anglais Jimmy Greaves, décédé dimanche :

West Ham contre Manchester United : les formations de départ

Cristiano Ronaldo prend le départ et fait probablement face à un repos en milieu de semaine avec l’avant-centre uruguayen Edinson Cavani De retour pour le match de la Coupe Carabao (Coupe de la Ligue) de mercredi, également contre West Ham. Scott McTominay fait son retour dans le onze de départ aux côtés Fred au milieu de terrain central.

Marcus Rashford et Amad Diallo sont blessés et le défenseur Phil Jones et gardien de but Doyen Henderson sont sur le point d’être de retour et pourraient être des ajouts au banc mercredi.

Onze de départ de Manchester United (4-2-3-1, de gauche à droite) : 1-David De Gea-GK — 23-Luke Shaw, 5-Harry Maguire, 19-Raphael Varane, 29-Aaron Wan-Bissaka — 17-Fred, 39-Scott McTominay — 6-Paul Pogba, 18-Bruno Fernandes, 11 -Mason Greenwood — 7-Cristiano Ronaldo

Remplaçants de Manchester United (9) : 22-Tom Heaton-GK, 3-Eric Bailly, 20-Diogo Dalot, 31-Nemanja Matic, 34-Donny van de Beek, 8-Juan Mata, 14-Jesse Lingard, 25-Jadon Sancho, 9-Anthony Martial

West Ham manquera la suspension Michel Antonio avec Jarrod Bowen insertion au centre vers l’avant. Les goûts de Angelo Ogbonna et Vladimir Coufal étaient reposés en milieu de semaine, et Dit Benrahma n’a joué que 38 minutes hors du banc contre le Dinamo Zagreb. Nikola Vlasic (69 minutes en milieu de semaine) obtiendra son premier départ en Premier League après les minutes abrégées qu’il a enregistrées à Zagreb.

Onze de départ de West Ham (4-2-3-1, de droite à gauche): 1-Lukasz Fabianski-GK — 3-Aaron Cresswell, 21-Angelo Ogbonna, 4-Kurt Zouma, 5-Vladimir Coufal — 41-Declan Rice, 28-Tomas Soucek — 11-Nikola Vlasic, 22-Said Benrahma, 8-Pablo Fornals — 20-Jarrod Bowen

Sous-marins de West Ham (9) : 13-Alphonse Areola-GK, 15-Craig Dawson, 23-Issa Diop, 24-Ryan Fredericks, 26-Arthur Masuaku, 16-Mark Noble, 33-Alex Kral, 10-Manuel Lanzini, 7-Andriy Yarmolenko

