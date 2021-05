Scorpio Sky parle d’obtenir un match Sting, son accord AEW en 2021 et les plans potentiels qu’il avait avec Brodie Lee

Scorpio Sky a sans doute la plus grande date de sa carrière ce dimanche à AEW Double or Nothing quand il s’associe à Ethan Page contre Darby Allin et le légendaire Sting.

Compte tenu de la plate-forme et de l’adversaire légendaire, c’est une autre opportunité pour l’ancien homme de SCU de percer et de devenir la star de premier plan que beaucoup avaient prédit qu’il serait lors de la création de la société en 2019.

Scorpio Sky est déterminé à prouver sa valeur

Sky faisait partie des toutes premières signatures de Tony Khan et avec son contrat expirant cette année, le joueur de 38 ans veut tirer le meilleur parti des opportunités qui s’offrent à lui.

talkSPORT a eu la chance de parler à Sky la semaine dernière avant Double or Nothing.

Lorsqu’on lui a dit qu’il travaillait avec Sting…

«La vie vient à vous vite! Je n’ai jamais vraiment pensé à la lutte contre Sting, nous n’étions que deux époques complètement différentes.

“Évidemment, j’étais un fan en grandissant et j’ai beaucoup de respect pour son travail et j’ai en fait un bon nombre d’amis qui ont travaillé avec lui dans d’autres entreprises, mais même quand il est venu ici à AEW, ce n’était pas quelque chose J’ai imaginé se produire. Mais, nous y sommes, mais je suis impatient de monter sur le ring et de voir ce qu’il a.

« Tout se passe très vite. Quand j’ai commencé avec Ethan, je ne savais pas où ça allait et les choses changent.

Sting et Darby Allin sont l’équipe que Scorpio Sky et Ethan Page doivent affronter

Sur son contrat expirant en 2021…

« C’est un gros match en pay-per-view, je sais que c’est une entreprise de télévision maintenant et plus de gens vont voir vos matchs à la télévision, mais je suis un fan de la vieille école dans le sens où un match en pay-per-view est le summum et la première place que vous voulez être.

«C’est un match de grande envergure sur pay-per-view. J’attends avec impatience cette opportunité et bien d’autres. C’est une année de contrat pour moi et il est temps pour moi de montrer ce que je vaux. Tous les athlètes professionnels, nous devons sortir et montrer ce que nous valons.

« C’est du point de vue du statut et de tout le reste impliqué. Lorsque vous avez des opportunités sur la grande scène, vous devez sortir du parc. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n’est pas un grand joueur de match et peut se lancer dans un grand moment. Je suis quelqu’un qui peut.

À propos de l’association avec Ethan Page…

« Nous formons un couple un peu étrange. Quand cela m’a été posé, je n’étais pas exactement sûr de la façon dont nous nous situions. Mais nous avons cliqué extrêmement vite et je pense que c’est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment bien. D’une certaine manière, nous sommes opposés, mais en même temps, nous sommes similaires.

«Je pense que beaucoup de gens nous regardent et essaient de le décomposer comme cela se passe, mais quand vous le regardez, cela fonctionne. J’aime travailler avec lui et je m’amuse beaucoup.

L’union de Scorpio Sky et Ethan Page était assez aléatoire

«Je suis en train de montrer une autre facette de moi-même et de ma personnalité que les gens n’ont pas pu voir dans AEW. Je pense que c’est une très bonne chose.

« Vous voulez toujours être une star des célibataires. J’ai déjà été champion par équipe et c’était génial, mais je ne sais pas nécessairement que c’est ce qu’Ethan et mon objectif sont. Je pense que l’objectif d’Ethan est de devenir champion TNT et champion du monde comme c’est le mien.

De ne pas faire partie de la scission de SCU sur AEW Dynamite ...

«Je pense que beaucoup de gens voulaient que je sois impliqué dans cela d’une manière ou d’une autre. Je me suis assis seul dans le vestiaire et j’ai regardé le match. Évidemment, je suis ami avec les Young Bucks, Frankie et Chris, mais ce n’était pas vraiment à propos de moi.

“SCU était le nom et j’étais une grande partie de SCU étant un tiers, mais l’accord était Frankie et Chris faisant équipe, ce qui va au-delà de SCU.

« Ça remonte à The Addiction, ça remonte à Bad Influence. Il est antérieur à SCU. C’est donc une équipe et une amitié qui remontent à 10-15 ans et une équipe qui a remporté plusieurs titres par équipe dans plusieurs entreprises.

SCU était composé de Frankie Kazarian, Scorpio Sky et Christopher Daniels (de gauche à droite)

«Je pense que c’était quelque chose qu’ils devaient comprendre par eux-mêmes et ils devaient avoir ce moment pour eux-mêmes sans que je m’y implique.

«Ils ont eu des carrières légendaires en tant qu’équipe et lutteurs en simple, alors je leur devais de leur laisser vivre leur moment.»

À propos de la collaboration avec Brodie Lee dans AEW…

«Je ne connaissais pas Brodie avant qu’il ne rejoigne AEW. Mais j’ai passé un peu de temps avec lui dans l’entreprise et j’ai pensé qu’il était absolument génial d’être avec lui. Parfois, vous avez des jours difficiles et vous êtes de mauvaise humeur, mais c’est très difficile d’être de mauvaise humeur avec lui.

«C’est fou, parce que devant la caméra, il avait ces yeux vraiment, vraiment froids. Nous avons eu quelques confrontations lorsque nous [SCU] rivalisaient avec l’Ordre des Ténèbres et il vous regarde avec ces yeux froids et vous êtes en quelque sorte un peu secoué! Mais il vous regardera dans le dos avec ces mêmes yeux et un grand sourire sur son visage et cela vous apportera juste un sourire !

«J’ai vraiment, vraiment apprécié d’être avec lui. Les quelques fois où nous avons travaillé ensemble, j’avais l’impression qu’ils se préparaient à une sorte de match entre nous à un moment donné, alors je suis vraiment triste que cela ne soit pas arrivé.

Brodie Lee est décédé tragiquement à l’âge de 41 ans

«Je suis monté sur le ring avec lui une fois pendant, je pense que c’était un six hommes, et je me souviens qu’à un moment donné, il m’a mis dans le coin et m’a frappé avec des frappes. J’ai pensé ‘ce gars est tellement bon! Il est tellement bon. Les gens ne réalisent pas à quel point il est bon, il est si bon.

“J’aurais aimé pouvoir travailler davantage avec lui parce que je pense que j’aurais beaucoup appris, mais c’est une tragédie parce qu’il était un si bon gars.

«J’aime la façon dont l’entreprise a accueilli sa famille et l’a amenée parce qu’il faisait partie de la famille. Ils feront toujours partie de la famille. Je vois sa femme et ses enfants tout le temps à nos spectacles et c’est une bonne chose.

“Ce n’était pas seulement quelque chose pour le public, ils font vraiment partie de la famille AEW et ils le seront toujours.”

