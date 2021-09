Scorpions annonce l’album “Rock Believer”, tournée européenne avec Mammoth Wvh

Légendes allemandes du hard rock SCORPION sortira son 19e album studio, « Croyant du rock », le 11 février 2022. Le premier single du LP, “Pacificateur”, précédera l’effort complet le 21 octobre 2021.

Pendant la pandémie, le groupe s’est retiré en studio dans leur ville natale allemande à Hanovre et a commencé à travailler sur de nouvelles chansons.

“L’album a été écrit et enregistré dans le SCORPION ADN avec noyau [Rudolf] Schenker/[Klaus] Meine compositions », dit le chanteur Klaus Meine. “Nous avons enregistré l’album en tant que groupe en direct dans une pièce, comme nous l’avons fait dans les années 80.”

« Croyant du rock » a été enregistré principalement à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne et a été mixé au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

SCORPION‘ nouvel album marquera leur première sortie depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads”, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPION initialement prévu d’enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents incluent NŒUD COULANT et METALLIQUE. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été effectué avec Grégoire à distance, après quoi SCORPION ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Meine dit précédemment Parler de métal que le but avec l’utilisation Fidelman produire « Croyant du rock » était d’apporter “l’ancienne ambiance d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même ‘Lovedrive’. Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude”, a-t-il déclaré. “Si nous y arrivons, qui sait, c’est tant d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus dures.”

Selon Meine, SCORPION‘ le nouveau LP comporte “aucun écrivain extérieur du tout”, contrairement à celui de 2015 “Retour pour toujours”, qui a été en grande partie co-écrit par les producteurs de l’album, Mikaël Nord Andersson et Martin Hansen.

SCORPION lancera leur « Croyant du rock » tournée mondiale en mars 2022 à Las Vegas où le groupe donnera neuf spectacles dans le cadre de leur résidence au Planet Hollywood Hotel. Ensuite, ils traverseront l’Atlantique jusqu’en Europe où ils donneront six concerts en France et six spectacles en Allemagne soutenus par Wolfgang Van Halenle nouveau groupe Mammouth WVH.

Zone rocheuse des SCORPIONS Les membres de la communauté des fans ont un premier accès exclusif aux billets et aux packages VIP à partir de demain matin, jeudi 30 septembre à 10h00 CEST, avec des billets en vente au grand public le vendredi 1er octobre à 10h00 CEST.

SCORPION 2022 « croyant du rock » des dates de tournée:

26 mars – Zappos Theatre – Las Vegas, NV



30 mars – Zappos Theatre – Las Vegas, NV



01 avril – Théâtre Zappos – Las Vegas, NV



03 avril – Zappos Theatre – Las Vegas, NV



07 avril – Théâtre Zappos – Las Vegas, NV



09 avril – Théâtre Zappos – Las Vegas, NV



12 avril – Zappos Theatre – Las Vegas, NV



14 avril – Théâtre Zappos – Las Vegas, NV



16 avril – Théâtre Zappos – Las Vegas, NV



10 mai – Altice Arena – Lisbonne, Portugal



13 mai – Zénith Toulouse Métropole – Toulouse, France



15 mai – Zénith de Lille – Lille, France



17 mai – Accorhotels Arena – Paris, France



21 mai – Hallenstadion – Zurich, Suisse



23 mai – Arena Di Verona – Vérone, Italie



26 mai – O2 Arena – Prague, République tchèque



28 mai – Tauron Arena – Cracovie, Pologne



30 mai – Laszlo Papp Sports Arena – Budapest, Hongrie



03 juin – Rockfest – Helsinki, Finlande



08 juin – Schleyerhalle – Stuttgart, Allemagne*



10 juin – Olympiahalle – Munich, Allemagne*



12 juin – Festhalle – Francfort, Allemagne*



16 juin – Mercedes-Benz Arena – Berlin, Allemagne*



17 juin – Zag Arena – Hanovre, Allemagne*



19 juin – Westfalenhalle – Dortmund, Allemagne*



23 juin – Hellfest – Clisson, France



25 juin – Rock Imperium Festival – Carthagène, Espagne



28 juin – Palais Nikaia – Nice, France



30 juin – Le Galaxie – Amnéville, France



02 juil. – Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand, France

* avec Mammouth WVH

SCORPION‘ la dernière collection complète de nouveaux enregistrements était la susmentionnée “Retour pour toujours”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPION‘ batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTRHEAD.