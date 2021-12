Scorpions lance une série documentaire sur le tournage de l’album « Rock Believer »

SCORPION ont sorti le premier d’une série en trois parties de courts documentaires – réalisé par Thomas Noehre — en se concentrant sur la réalisation du 19e album studio du groupe, « Croyant du rock ».

Le groupe déclare : « Pour notre nouvel album « Croyant du rock », nous sommes tous revenus ensemble en studio comme au bon vieux temps et avons filmé ce voyage à la caméra. Aujourd’hui, nous sortons la première partie 1 de 3. Peut-être y découvrirez-vous des extraits de musique inédits de notre nouvel album… »

Le mois dernier, SCORPION a sorti le clip officiel de son nouveau single, « Pacificateur ». La piste, qui présente de la musique avec l’aimable autorisation du guitariste Rudolf Schenker et bassiste Pawel Maciwoda et paroles du chanteur Klaus Meine, est tiré de « Croyant du rock », dû le 25 février 2022.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Radio Futuro au Chili, ce que les fans peuvent s’attendre à entendre sur « Croyant du rock », Meine dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, vous pouvez vous attendre à un album dédié à tous les croyants du rock dans le monde. Et nous sommes très excités après toutes ces années. Nous avons pensé, quand vous pensez à toutes les tournées que nous avons faites au cours des 10 dernières années, après la sortie de « Retour à jamais » en 2015, le moment était venu de retourner en studio, d’écrire de nouveaux morceaux, d’écrire de nouvelles chansons et de vérifier si la créativité fonctionne toujours. Le grand objectif était, l’objectif était de faire un album de rock – de faire un album avec beaucoup d’attitude, de puissance et de se concentrer sur le bon vieux temps et vraiment apprécier la musique et s’amuser avec la musique. Et ça fait vraiment du bien. »

Parlant de la « Croyant du rock » titre de l’album, SCORPION guitariste Rudolf Schenker a déclaré: « Regardez, nous sommes dans le monde depuis 50 ans ou plus. Et quand quelqu’un peut dire qu’il est un croyant du rock, alors c’est nous. Et bien sûr, nous rencontrons nos croyants du rock devant nous, notre public.

« Tant de gens ont dit que le rock était mort. Ce n’est pas mort », a-t-il poursuivi. « Ça revient toujours – parfois, d’accord, plus fort [or] moins fort — mais au final, c’est génial de jouer dans le monde entier dans plus de 80 pays où nous avons joué jusqu’à présent, et tous les croyants du rock. C’était toujours génial de partager la musique avec eux ensemble et d’être en relation avec eux. Je veux dire, c’est tellement incroyable et fantastique, que nous sommes très heureux de sortir un nouvel album. Et oui, voyons ce qui se passe. »

Demandé si « Pacificateur » est représentatif de « Croyant du rock » dans son ensemble, Klaus a déclaré: « C’est une chanson rock uptempo, et cet album est vraiment rock. Il y a des chansons heavy sur l’album, comme quand vous pensez à « Blanc de Chine » et « Magnétisme animal », il y a une piste sur le disque qui est vraiment dans le meilleur sens de ces chansons. Il existe de nombreuses chansons uptempo et, croyez-le ou non, il y a des chansons encore plus rapides que ‘Pacificateur’. [Laughs] Il y a aussi une très belle ballade sur l’album, et je suis sûr qu’il y a des fans qui aiment particulièrement le SCORPION ballades, et ils apprécieront aussi beaucoup ce disque. ‘Pacificateur’ est l’apéritif de ce qu’est l’album. Ça déchire. »

« Croyant du rock » a été enregistré principalement à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne et a été mixé au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

« L’album a été écrit et enregistré dans le SCORPION ADN avec noyau Schenker/Meine compositions », a déclaré Klaus. « Nous avons enregistré l’album en tant que groupe en direct dans une pièce, comme nous l’avons fait dans les années 80. »

SCORPION‘ nouvel album marquera leur première sortie depuis 2017 « Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads », qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPION initialement prévu d’enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents incluent NŒUD COULANT et METALLIQUE. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été effectué avec Grégoire à distance, après quoi SCORPION ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

Meine dit précédemment Parler de métal que le but avec l’utilisation Fidelman produire « Croyant du rock » était d’apporter « l’ancienne vibe d’albums comme ‘Coupure électrique’, ‘Coup de foudre’ ou même ‘Lovedrive’. Nous essayons de nous concentrer sur ces albums et cette attitude », a-t-il déclaré. « Si nous y arrivons, qui sait, c’est tant d’années plus tard. Mais c’est l’esprit et toute l’ambiance autour de cet album. Cette fois, l’accent est mis sur les chansons les plus dures. »

Selon Meine, SCORPION‘ le nouveau LP comporte « aucun écrivain extérieur du tout », contrairement à celui de 2015 « Retour pour toujours », qui a été en grande partie co-écrit par les producteurs de l’album, Mikaël Nord Andersson et Martin Hansen.

SCORPION lancera leur « Croyant du rock » tournée mondiale en mars 2022 à Las Vegas où le groupe donnera neuf spectacles dans le cadre de leur résidence au Planet Hollywood Hotel. Ensuite, ils traverseront l’Atlantique vers l’Europe où ils donneront six concerts en France et six spectacles en Allemagne soutenus par Wolfgang Van Halenle nouveau groupe Mammouth WVH.

SCORPION‘ la dernière collection complète de nouveaux enregistrements était celle mentionnée ci-dessus « Retour pour toujours », comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPION‘ batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTÖRHEAD.