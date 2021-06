Scorpions, Queensrÿche et Sebastian Bach se préparent pour le ‘Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp’ en 2022 à Las Vegas

Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp a annoncé une nouvelle exclusive Camp session avec des rockeurs légendaires SCORPION qui célèbrent le 30e anniversaire de leur power ballade emblématique et bien-aimée “Vent de changement”. Rejoindre le plaisir sera ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach et les membres de QUEENSRŸCHE. Ce camp unique aura lieu à Las Vegas, Nevada, du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril, culminant avec une représentation sur scène des campeurs avec les mentors célèbres au Planet Hollywood, sur le Strip de Las Vegas. Les campeurs peuvent s’inscrire à cette session spéciale dès maintenant.

Les mentors de rock star à Vegas incluent Vinny Appice (DIO, SABBAT NOIR), Gary Hoey, Lez Warner (LE CULTE), Nounours Adreadis (GUNS N’ ROSES, ALICE COOPER), Zach Trône (SABRER), Chris Reeve (FILTRE), Jean Corabi (MOTLEY CRUE), Joël Hoekstra (BLANC) et bien d’autres.

Plus tôt ce mois-ci, Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp a annoncé le retour des camps en personne en direct, annonçant deux sessions prévues plus tard cette année et retournant là où tout a commencé il y a 25 ans, dans le sud de la Floride. Le premier camp a lieu du 11 au 14 novembre 2021. Les conseillers rock stars de cette session comprennent Dave Mustaine de MEGADETH, Steve Morse de VIOLET FONCÉ, et Richie Faulkner de JUDAS PRIEST, entre autres. Un deuxième camp est prévu du 2 au 5 décembre et comprend Tico Torres de BON JOVI, AÉROSMITH‘s Joe Perry, Vernon Reid de COULEUR VIVANT et plein d’autres. Pendant les deux camps, les moniteurs ne sont pas seulement là pour enseigner, mais ils participeront également au jam de la dernière nuit au Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride. Une liste complète de tous les camps et conseillers annoncés à ce jour est disponible dès maintenant sur rockcamp.com.

David Fishof, Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp fondateur, a déclaré : « Las Vegas a toujours été un lieu de prédilection pour les Rock ‘N’ Roll Fantasy Campers, mais revient à ‘Sin City’ avec le SCORPION et QUEENSRŸCHE après l’année folle que nous avons tous vécue, on ne pourrait pas être plus parfait et ajouter Sébastien, l’un des plus grands chanteurs de rock metal, est la cerise sur le gâteau.”

Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp a été créé il y a 25 ans pour offrir à de vraies personnes l’expérience unique de se connecter et de jouer avec leurs héros musicaux. le Camp a fourni des souvenirs inoubliables, des conseils et des commentaires aux participants du monde entier. Camp les événements s’étendent sur quatre jours bien remplis où les campeurs rejoignent un groupe encadré par les meilleurs musiciens de tournée d’aujourd’hui, et travaillent jusqu’aux performances finales avec les vedettes du rock dans des lieux légendaires de Studios d’Abbey Road à Londres, au Whiskey A Go Go d’Hollywood, à la station balnéaire de l’Atlantique aux Bahamas.

L’annonce du camp en personne fait suite au formidable succès du documentaire 2021 “Rock Camp, le film”. “Divertissant”, “inspirant” et “émouvant”, c’est ainsi que les critiques, le public et les leaders de l’industrie décrivent le nouveau documentaire “Rock Camp”. Le film suit quatre vraies personnes qui assistent Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp et comment cela transforme leur vie. Ces « campeurs rock » partagent la scène avec des moniteurs superstars dont Roger Daltrey, Alice Cooper, Gène Simmons, Paul Stanley, Nancy Wilson, Joe Perry, JUDAS PRIEST, Sammy Hagar et beaucoup plus. “Rock Camp” est dirigé par Doug Blush, qui a travaillé sur plus d’une centaine de documentaires (dont oscar gagnants “20 pieds de la célébrité”, “Icare” et “Période. Fin de la phrase.”).

“Rock Camp, le film” a généré un excellent bouche à oreille et buzz, obtenant une note de 94% Fresh sur Tomates pourries, et continue d’occuper la place de #1 Music Doc sur iTunes/Apple TV. Le film a été présenté sur “L’émission d’aujourd’hui”, “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” et sur Actualités ABC. Le Washington Post appelé “Rock Camp” “un régal qui ouvre les yeux” et Le Chicago Sun-Times l’a décrit comme « d’un optimisme contagieux ». Critique et influenceur de l’industrie musicale Bob Lefsetz raves, “Je ne pouvais pas l’éteindre. Le rock and roll est une religion.”

Poisson de a eu une carrière réussie en tant qu’agent sportif, producteur, promoteur et gestionnaire et est le fondateur et PDG de Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp. Poisson de a produit le “Heureux ensemble” visites, le SINGES Tournée de retrouvailles du 20e anniversaire, “Dirty Dancing Live” visites et “Superfest classique” et d’autres. Il a également créé et produit RINGO STARR & SON GROUPE ALL-STARR tournées depuis 15 ans.