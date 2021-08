Scorpions récompensés par le prix européen de la culture

Groupe de hard rock allemand légendaire SCORPION a été honoré au Prix ​​Européen de la Culture (Europäischer Kulturpreis) gala le samedi 28 août à l’Opéra de Bonn à Bonn, en Allemagne. L’événement, qui a eu lieu dans la maison natale de Ludwig van Beethoven, a été consacrée à la célébration du 250e anniversaire de la naissance du compositeur.

SCORPION chanteur Klaus Meine et guitariste Rudolf Schenker accepté le prix en personne. Ils ont ensuite partagé quelques photos de l’événement sur les réseaux sociaux et ont écrit dans une légende d’accompagnement: “Quel honneur de recevoir le merveilleux EUROPEAN CULTURE AWARD 2021 à Bonn / Allemagne … Merci beaucoup … c’était vraiment une nuit inoubliable” .

Les Prix ​​Européen de la Culture est décerné à des personnalités, des initiatives, des artistes, des politiciens ou des institutions pour des services et des réalisations exceptionnels concernant l’Europe et ses habitants. La cérémonie a lieu chaque année dans différentes villes culturelles européennes et le sponsor du prix est le Forum culturel européen de Dresde.

SCORPION récemment terminé le travail sur leur nouvel album pour une sortie provisoire au début de 2022. Le LP a été enregistré principalement à Studios du parc à la menthe poivrée à Hanovre, en Allemagne et a été mixé au légendaire Studios Hansa à Berlin, Allemagne avec ingénieur Michel Ilbert, qui a gagné plusieurs Grammy nominations pour son travail de mix avec le producteur Max Martin sur les albums de Taylor Swift et Katy Perry.

SCORPION‘ nouvel album marquera leur première sortie depuis 2017 “Born To Touch Your Feelings – Best Of Rock Ballads”, qui était une anthologie de matériel nouveau et classique.

SCORPION initialement prévu d’enregistrer le nouvel album à Los Angeles avec le producteur Greg Fidelman, dont les crédits précédents incluent NŒUD COULANT et METALLIQUE. Cependant, en raison de la pandémie, une partie du travail initial a été effectué avec Grégoire à distance, après quoi SCORPION ont choisi de diriger les enregistrements eux-mêmes avec l’aide de leur ingénieur Hans-Martin Buff.

SCORPION‘ la dernière collection complète de nouveaux enregistrements était la susmentionnée “Retour pour toujours”, comprenant en partie des chansons que le groupe avait dans le coffre-fort des années 80. C’était la dernière apparition enregistrée de SCORPION‘ batteur de longue date James Kottak, qui a été licencié du groupe en septembre 2016. Il a depuis été remplacé par Mikkey Dee, anciennement de MOTRHEAD.