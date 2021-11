Ancien LA GUNS le batteur Écossais Coogan a accusé le chanteur Phil Lewis d’« évoquer » une raison de sa sortie du groupe.

Le mois dernier, Lewis a dit à Metal Rules que Coogan quitter LA GUNS parce qu’il « n’avait pas de studio » où il pourrait poser les pistes de batterie pour le nouvel album du groupe, « Passé en damier », résultant en LA GUNS‘ décision d’enrôler un ingénieur de longue date Adam Hamilton à jouer sur le disque à la place.

Coogan, un batteur de session vétéran qui a également joué avec As Frehley, LYNCH MOB et Lita Ford, a fait part de son départ de LA GUNS dans une interview avec « This That & The Other With Troy Patrick Farrell ». Demandé si c’est vrai qu’il est parti LA GUNS parce qu’il était contrarié de ne pas avoir joué sur le nouvel album du groupe, Écossais dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non. [Laughs] Pas du tout. Je pense que c’est quelque chose qu’ils ont évoqué, peut-être par le biais de la direction. Je n’ai jamais dit à Phil Lewis que j’étais contrarié de ne pas jouer sur le disque. Tracii [Guns, L.A. GUNS guitarist] et j’en ai parlé, et j’ai dit: ‘Je peux. Je peux avoir un studio. Et c’est combien je vais facturer pour faire les pistes. Et ils ont décidé de ne pas le faire. Parce que je ne suis pas membre du groupe – je suis un mercenaire – donc si je dois enregistrer, je vais facturer mon tarif. Et ils ne voulaient pas faire ça. Alors ils ont juste décidé d’avoir Adam faire tout. J’aurais pu entrer dans un studio. Savez-vous combien de disques j’ai fait. Et je ne suis pas contrarié de ne pas avoir joué sur un LA GUNS record – je n’ai jamais dit ça une seule fois. C’est donc quelque chose qu’ils ont évoqué. »

Il a poursuivi : « Je n’ai pas répondu à [Phil‘s comments earlier] parce que je prends la grande route, et je ne veux pas causer de problèmes. j’ai joué avec Tracii pendant des années dans différents groupes et tout. Mais je n’ai jamais dit ça une seule fois. Et puis je suis allé faire les deux vidéos [in support of ‘Checkered Past’]. Si j’étais contrarié de ne pas jouer sur le disque, pourquoi ferais-je les vidéos ? [Laughs] Cela n’a aucun sens.

« Donc, non, cela n’a jamais été mentionné du tout », a-t-il réitéré. « Mais c’est ce qu’ils ont trouvé et c’est ce qu’ils ont dit. Et je me dis : ‘Eh bien, ça va.’ Ils auraient pu inventer quelque chose de pire. [Laughs] Et Phil a dit de belles choses ; il a dit : ‘Nous avons pris un gros coup.' »

Quant à la vraie raison pour laquelle il est parti LA GUNS, Coogan a déclaré: « Pour être honnête, la raison pour laquelle j’ai pris cette décision est que j’ai évolué. J’aime jouer avec Tiffany et Stephen Pearcy. Et il y avait une confusion à propos de ces dates qui sont venues avec LA GUNS. Parce qu’on m’a dit qu’on n’allait pas tourner avant le nouvel an. Et donc j’avais des dates prévues. Et puis ils ont dit : ‘Oh, vous devez faire ces émissions.’ Et j’ai dit : ‘Je ne peux pas.’ Donc il y avait tout ça. Et puis la façon dont cela a été géré – je ne vais pas dire de noms ou quoi que ce soit, mais la façon dont cela a été géré, j’ai juste eu un très mauvais goût dans la bouche. Et j’ai dit : ‘Vous savez quoi, les gars ? Je vais tirer ma révérence et faire ce que je fais maintenant », qui est le Tiffany groupe et Stephen Pearcy. Et je suis très heureux – je suis en très bonne santé et heureux de faire ces deux concerts en ce moment. Et je ne voulais pas revenir en arrière et que les choses soient bizarres avec LA GUNS. Alors j’ai juste décidé d’arrêter. »

Il a poursuivi : « Je leur ai dit [I was leaving] à temps pour trouver quelqu’un [else]; c’était, genre, un mois et demi ou presque deux mois avant. J’ai pensé que ce nouvel album allait sortir, et ressentant ce que je ressentais à propos des affaires et des trucs avec le groupe, j’ai décidé que je devrais le faire à ce moment-là. Et ce fut une décision difficile, parce que j’aime Tracii et j’aime As [Von Johnson, L.A. GUNS guitarist]. J’étais juste en train de texter avec As Von Johnson. je suis ici avec Johnny Martin [L.A. GUNS bassist]. C’est comme si nous étions tous de la famille. C’était donc une décision difficile, mec – c’était vraiment difficile. Je faisais des allers-retours avec. Mais avec le côté commercial de la façon dont les choses étaient gérées, j’ai juste décidé de le faire à ce moment-là avant la sortie du nouvel album. Et je suis dans les vidéos maintenant, mais la merde n’avait pas frappé le fan à ce moment-là. [Laughs] »

Coogan joué avec Frehley pendant cinq ans jusqu’en 2012, date à laquelle il a quitté Asde se concentrer sur d’autres projets. il a rejoint Frehley‘s en 2014 et est resté avec le guitariste pendant encore quatre ans avant qu’il ne soit licencié – avec le guitariste Richie Écarlate et bassiste Chris Wyse — et remplacé par les musiciens qui ont joué avec EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons à ses rendez-vous en solo.

Dû le 12 novembre via Frontières Musique Srl, « Passé en damier » Des marques LA GUNS‘ troisième album depuis la réunion de 2016 des membres principaux du groupe Lewis et Armes à feu. Il fait suite à celui de 2017 « La paix manquante » et 2019 « Le diable vous savez ».

En avril dernier, un accord a été conclu entre le batteur Steve Riley et Armes à feu et Lewis sur les droits à la LA GUNS Nom. Aux termes de l’entente de règlement, Armes à feu et Lewis continuera à fonctionner sous le LA GUNS marque, tandis que Riley et ses camarades de l’autre version de LA GUNS fonctionnera désormais sous le nouveau nom LA GUNS DE RILEY.



