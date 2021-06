Scot titube directement dans la moto alors que l’armée tartan arrive à Londres

Le fan ivre a traversé une route très fréquentée (Photo : Twitter/@kenzieharvey12)

Une vidéo a émergé d’un supporter écossais titubant directement dans une moto alors que les fans de football continuent de semer le chaos dans les rues de Londres.

L’accident à basse vitesse de jeudi est survenu alors que les Écossais affluaient dans la capitale anglaise avant le derby de vendredi soir à Wembley lors de l’Euro 2020.

L’armée tartan a fait la fête dans les rues de la ville avant l’affrontement de 20 heures et a apporté beaucoup de singeries ivres.

Le motocycliste n’était clairement pas impressionné par l’homme qui titubait sur une route très fréquentée et directement dans la circulation venant en sens inverse, mais on ne sait pas s’il a été blessé.

Kenzie Harvey a déclaré que son ami anonyme était “ aw gid biys ” après l’accident, après avoir partagé des images de celui-ci sur Twitter. La vidéo a accumulé plus de 700 000 vues mais semble maintenant avoir été supprimée.

Le caméraman rit tout au long de la vidéo, tandis que des klaxons peuvent également être entendus essayant d’avertir l’ivrogne qu’un véhicule est sur le point de le percuter.

Lui et le motard s’effondrent en tas sur le sol, avant que le motocycliste ne commence à réprimander l’homme, vêtu d’une chemise écossaise, qui tente ensuite de courir, apparemment indemne.

Vendredi, des supporters écossais arrivent à la gare de King’s Cross (Photo: PA)

Des fans turbulents ont été filmés en train de scander le milieu de terrain John McGinn en masse à Hyde Park, où un grand groupe a fait la fête avec des drapeaux et des fusées éclairantes.

Un homme nu a dû être emmené par la police.

À Leicester Square, d’autres supporters ont agité des drapeaux et chanté des chansons, tandis que certains ont transformé une fontaine de William Shakespeare en bain moussant et ont sauté dedans.

Ils ont également participé à une conga enjouée.

Les fans de Ticketless avaient été invités à ne pas se rendre en Angleterre en raison des craintes de propagation du coronavirus.



Le caméraman qui regardait a ri pendant que l’incident se déroulait (Photo : Twitter/@kenzieharvey12)



L’ami du fan a déclaré qu’il était ” ah bon ” après l’accident, mais on ne sait pas si le motard a été blessé (Photo : Twitter/@kenzieharvey12)

Un porte-parole du maire de Londres Sadiq Khan a déclaré: ” Il n’est pas possible d’organiser une fan zone pour les fans écossais à Londres en raison de la restriction Covid.

“Les fans ne devraient se rendre dans la capitale que s’ils ont un billet ou un endroit sûr pour regarder le match.”

Il y a eu des plaidoyers pour qu’un grand écran soit installé à Hyde Park, au milieu des craintes que tous les fans ne puissent pas trouver des pubs pour regarder le match et qu’il n’y ait pas de fan zone après que le grand écran de Trafalgar Square ait été réservé aux travailleurs clés locaux.

Les fans se préparent pour un derby de groupe à l’Euro 2020 (Photo: PA)

Jeudi, la police métropolitaine a émis un ordre de dispersion de 48 heures dans le centre de Londres, donnant aux agents plus de pouvoirs pour éliminer les fauteurs de troubles ivres.

Pendant ce temps, les fans anglais et écossais devraient acheter 3,4 millions de pintes lors du match de ce soir.

La British Beer and Pub Association (BBPA) estime que 14,8 millions de pintes seront vendues en Angleterre et en Écosse le jour du match, avec plus de 3 millions de ventes pendant le match lui-même.

Mais l’association professionnelle a averti qu’en raison des restrictions de Covid-19, y compris la distanciation sociale, la règle de six et aucune position debout, les ventes de bière seront réduites de près de 850 000 pintes.

