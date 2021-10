Scott Atlas défend le travail de COVID et critique le témoignage de Deborah Birx comme une «tentative orwellienne de réécrire l’histoire»

EXCLUSIF: L’ancien conseiller spécial de Trump COVID, le Dr Scott Atlas, a critiqué le Dr Deborah Birx pour son témoignage rapporté aux enquêteurs du Congrès comme « une tentative orwellienne de réécrire l’histoire », défendant son travail au sein du groupe de travail Trump COVID-19 et disant à Fox News que l’histoire est » Le plus grand échec de la politique de santé publique est directement imputable aux « responsables qui ont recommandé des fermetures pendant les premiers mois de la pandémie de coronavirus.

Birx a témoigné devant le sous-comité de sélection de la Chambre sur la crise des coronavirus plus tôt ce mois-ci, affirmant que les responsables de la Maison Blanche de l’ancien président Trump n’avaient pas pris de mesures pour pousser le port du masque, la distanciation sociale et d’autres mesures d’atténuation qui auraient pu empêcher des milliers de décès dus au COVID-19 .

Birx aurait également critiqué Atlas, affirmant qu’il préconisait de laisser COVID-19 se propager à travers la population pour atteindre l’immunité collective. Le New York Times a rapporté que Birx a déclaré avoir fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations concernant les positions et les théories d’Atlas à d’autres médecins du groupe de travail.

Deborah Birx, coordinatrice de la réponse aux coronavirus, prend la parole lors d’une conférence de presse du Groupe de travail sur les coronavirus à la Maison Blanche à Washington, DC, États-Unis, le mardi 7 avril 2020. Photographe : Jim Lo Scalzo/EPA/Bloomberg via .

Atlas, défendant son travail auprès de Fox News, a déclaré pendant son séjour à la Maison Blanche, il a recommandé des politiques « conçues pour réduire à la fois la propagation de l’infection aux personnes vulnérables et les dommages des politiques elles-mêmes à ceux qui sont le plus touchés – le plus bas- les familles à revenus, la classe ouvrière américaine et nos enfants. »

Atlas, réfutant point par point les informations faisant état du témoignage de Birx sur son rôle, a déclaré à Fox News que son affirmation selon laquelle il avait conseillé à Trump de « laisser l’infection se propager largement sans atténuation pour obtenir une immunité collective », déclarant à Fox News que « est faux. »

« Je n’ai jamais conseillé au président, au groupe de travail ou à qui que ce soit d’autre à Washington de laisser le virus se propager », a déclaré Atlas. « Des dizaines de mes écrits et interviews pendant mon service à Washington ont explicitement appelé à des mesures d’atténuation spécifiques, notamment une distanciation sociale, une hygiène supplémentaire et des masques lorsqu’ils ne sont pas en mesure de se distancer socialement, et une » protection ciblée « , une protection accrue des personnes à risque, pour permettre un ouverture en toute sécurité et mettre fin à la destruction de la santé publique due aux blocages. »

Le président américain Donald Trump (à gauche) écoute le conseiller de la Maison Blanche sur les coronavirus, le Dr Scott Atlas, lors d’une conférence de presse dans la salle de briefing Brady de la Maison Blanche le 23 septembre 2020, à Washington, DC. (Photo de MANDEL NGAN / .) (Photo de MANDEL NGAN / . via .)

Atlas a déclaré à Fox News qu’« il n’est pas surprenant que le Dr Birx, le coordinateur officiel du groupe de travail du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche de fin février 2020 au 19 janvier 2021, puisse vouloir blâmer les autres pour l’échec de ses politiques. « , ajoutant que, dans sa position, elle » détenait l’autorité sur les conseils fédéraux officiels sur la politique médicale « .

Atlas a déclaré que Birx « a personnellement détaillé l’état de la pandémie » lors de toutes les réunions du groupe de travail et des réunions COVID auxquelles ont assisté les principaux conseillers de Trump, ajoutant que Birx « a composé par écrit et a communiqué toutes les recommandations du groupe de travail à chaque État ».

« Je n’ai visité qu’un seul État, la Floride, pendant mon séjour à Washington », a déclaré Atlas.

« C’est une tentative orwellienne de réécrire l’histoire de blâmer ceux qui ont critiqué les blocages qui ont été largement mis en œuvre pour l’échec des blocages qui ont été largement mis en œuvre », a-t-il déclaré, ajoutant que les recommandations de Birx « ont été mises en œuvre par les gouverneurs de presque tout le pays pendant 2020. »

« Ces politiques n’ont pas réussi à arrêter les mourants, n’ont pas empêché l’infection de se propager et ont infligé des dommages et des destructions massifs à la santé, en particulier à la classe ouvrière et aux familles à faible revenu et à nos enfants », a déclaré Atlas à Fox News. « Le plus grand échec de l’histoire en matière de politique de santé publique est directement imputable à ceux qui ont recommandé les blocages et à ceux qui les ont mis en œuvre, et non à ceux qui ont conseillé le contraire. Point final. »

Atlas a rejoint le groupe de travail COVID-19 de Trump White House en août 2020 en tant qu’employé spécial du gouvernement, ne servant qu’un détail de 130 jours. Le rôle d’Atlas a expiré en novembre 2020.

Le Dr Deborah Birx, coordinatrice de la réponse au coronavirus à la Maison Blanche, parle du coronavirus dans la salle de presse James Brady de la Maison Blanche, le vendredi 3 avril 2020, à Washington. (Photo AP/Alex Brandon)

Atlas a été critiqué tout au long de son séjour à la Maison Blanche pour avoir plaidé en faveur d’une réouverture, tout en qualifiant les blocages de COVID-19 de « extrêmement nocifs » pour les Américains.

Pendant ce temps, la semaine dernière, le whip de la minorité républicaine Steve Scalise, R-La., a déclaré une note de La direction républicaine du comité spécial de la Chambre sur la crise du coronavirus décrivant le témoignage à huis clos de Birx au Congrès confirme que le monde a été « induit en erreur » sur les origines de COVID-19.

« Le président Biden et les démocrates ont politisé Covid depuis le début et ont refusé de reconnaître ses origines chinoises », a déclaré Scalise à Fox News dans un communiqué. « Les républicains tirent la sonnette d’alarme sur ces questions depuis plus d’un an, et le témoignage à huis clos du Dr Birx confirme que le monde a été induit en erreur. »

La note met en évidence plusieurs des témoignages de Birx, notamment qu’il y a eu des décès évitables et que « ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements étatiques et locaux ne font tout ce qu’ils peuvent en ce moment ». Selon les républicains du comité, Birx a également témoigné de l’importance de la coordination avec les dirigeants étatiques et locaux.

Selon le mémo, Birx a visé le rôle de la Chine dans la suppression des informations sur le virus à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au début de la pandémie, affirmant qu’elle pensait « qu’il devait y avoir des preuves de semaines de transmission interhumaine avant que l’OMS ou le monde ne soit notifié » et que la Chine « a induit en erreur » le monde sur le virus.

Le médecin a également déclaré qu’elle pensait que la Chine donnait de fausses informations à l’OMS sur le virus, entraînant un retard de deux semaines avant la confirmation mondiale de la transmission interhumaine du COVID-19.

Houston Keene de Fox News a contribué à ce rapport.