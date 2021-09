Scott Bakula dit que des “conversations importantes” ont lieu autour d’un redémarrage quantique 10z viral

« En théorisant que l’on pouvait voyager dans le temps au cours de sa propre vie, le Dr Sam Beckett est entré dans l’accélérateur de saut quantique et a disparu. Il s’est réveillé pour se retrouver piégé dans le passé, face à des images miroir qui n’étaient pas les siennes, et poussé par une force inconnue à changer l’histoire pour le mieux… » C’est la narration d’ouverture que de nombreux téléspectateurs ont écouté chaque semaine sur NBC. Saut quantique, une émission de science-fiction mettant en vedette Scott Bakula, diffusé de 1989 à 1993, a gagné un culte et est référencé à ce jour. Maintenant, cela pourrait très bien être en train de revenir au 21e siècle, selon Bakula lui-même.

Dans une interview avec Bob Saget lundi dernier, Bakula, invitée du podcast de Saget Bob Saget est là pour vous, a déclaré que le retour de l’émission préférée des fans est définitivement un sujet de discussion.

Même si Bakula ne s’est pas contenté de confirmer que la série de science-fiction bien-aimée revient, il dit qu’il y a eu des “conversations importantes” sur le redémarrage de Quantum Leap. Cela soulève cependant une série de questions. Quand viendrait-il ? Qui jouerait le rôle principal ? Il est trop tôt pour le dire.

Une nouvelle série pour une série bien-aimée de ce genre pourrait être une excellente carte dans la manche de NBC ou de son streamer Peacock. Avec Apple TV+ pari haut sur Fondation, la nouvelle série basée sur un roman classique de science-fiction, et HBO Max se préparent tous deux à donner Dune une suite et la libération Les résurrections matricielles plus tard cette année, cela pourrait être une chance pour Peacock d’avoir un cheval dans la course de réveil au cours des prochaines années.

Cependant, comme l’a commenté Bakula, il ne sait pas qui pourrait avoir les droits de le produire, ce qui pourrait être un autre gâchis à démêler :

« Il y a des conversations très importantes à ce sujet en ce moment. Je ne sais pas ce que ce serait. Je ne sais pas qui l’aurait. Les droits ont été un gâchis pendant des années. Je ne sais même pas s’ils sont réglés maintenant. Cela a toujours été la plus grande complication.

Bakula a également révélé qu’il discutait avec le créateur de Quantum Leap Donald P. Belisario à propos d’un retour pendant des années, et il a également ajouté qu’on lui posait des questions à ce sujet tout le temps. Vous pouvez regarder l’interview complète entre Bakula et Saget ci-dessous :

