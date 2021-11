La star de la télévision Scott Bakula s’est souvenue avec émotion de sa co-vedette de « Quantum Leap » Dean Stockwell mardi alors que la nouvelle de la mort de l’amiral à l’écran faisait son chemin dans l’espace-temps.

Stockwell, nominé aux Oscars, décédé dimanche à l’âge de 85 ans, était devenu un vétéran de la télévision alors qu’il passait et sortait d’Hollywood depuis qu’il était enfant et est devenu un bon ami de Bakula au cours de leur carrière prolifique.

Dans une déclaration fournie mardi au Times, Bakula a rendu hommage à Stockwell, qu’il a rencontré lors de son audition en 1988 pour « Quantum Leap ». Les acteurs ont joué les rôles principaux dans la série de voyages dans le temps de NBC et sont devenus des icônes de science-fiction sur petit écran alors que la série s’est déroulée de 1989 à 1993.

« Il avait accepté de ‘lire’ pour le réseau, j’étais déjà choisi », a déclaré Bakula à propos de leur première rencontre. « Nous nous sommes connectés immédiatement et ma carrière et ma vie ont changé ce jour-là en [former NBC president] Le bureau de Brandon Tartikoff. Quelle chance avons-nous eu de l’avoir ? Quelques mois plus tard, il serait nominé pour un Oscar pour son rôle dans « Married to the Mob », mais il était coincé avec nous. Sérendipité ? Tout ce que je sais, c’est qu’il n’a jamais essayé de sortir ou de se plaindre, il aimait le rôle et la série et le reste appartenait à l’histoire.

Stockwell a joué l’Adm. Al Calavicci, un personnage sage qui est apparu au physicien de Bakula, le Dr Sam Beckett, sous la forme d’un hologramme. Sur Instagram Stories, Bakula l’a décrit comme son « hologramme de vol de scène préféré ».

«Il est devenu un ami cher et un mentor et nous sommes devenus très proches au cours des cinq années suivantes, très intenses. Dean était un homme tellement passionné… de la vie, de son travail, de son art (c’était un artiste incroyable !), de sa famille, de toutes sortes de causes, des gens, de la musique, de la planète, des cigares, du golf, et ainsi de suite ! a écrit Bakula.

Enfant, Stockwell a joué dans « Anchors Aweigh », « Gentleman’s Agreement », « Blue Velvet » et « The Secret Garden ». À cause de cela, a déclaré Bakula, l’ancienne enfant star avait « un faible pour chaque jeune acteur » qui est venu sur le plateau de « Quantum Leap ».

«Il était très protecteur de leurs droits et de leur sécurité et vérifiait toujours avec eux pour s’assurer qu’ils allaient bien. Sa réponse chaleureuse aux enfants nous a tous fait prendre conscience et être de meilleurs gardiens nous-mêmes », a poursuivi Bakula.

Les hommes se sont ensuite réunis sur le petit écran pour un épisode de 2014 de « NCIS: New Orleans », la procédure CBS dans laquelle Bakula a joué jusqu’en mai dernier, date à laquelle elle s’est terminée après sept saisons.

« Malgré une carrière qui s’est déroulée plusieurs fois au cours de ses soixante-dix années et plus dans l’entreprise, il a toujours été reconnaissant et ravi d’avoir la chance de continuer à travailler », a écrit Bakula. « La seule fois où il s’est plaint, c’est lorsque nous l’avons appelé sur le terrain de golf et lui avons dit que nous étions prêts à ce qu’il vienne travailler ! Il avait l’habitude d’annoncer sa présence sur la scène sonore (si nous n’avions pas déjà perçu une bouffée de fumée de cigare derrière lui), avec un beuglé : « Le plaisir commence maintenant ! » Les mots plus vrais n’ont jamais été prononcés.

«Je l’aimais beaucoup et j’étais honoré de le connaître. Il a fait de moi un meilleur être humain… », a-t-il conclu.

Dean Stockwell dans le rôle de l’amiral Al Calavicci dans « Quantum Leap ».

(De Jay D. Schwartz)

Plusieurs contemporains de Stockwell lui ont également rendu hommage, dont son ami de longue date Russ Tamblyn, qui a rencontré Stockwell sur le film « Le garçon aux cheveux verts » de 1948 et a joué avec lui et Dennis Hopper dans « Le dernier film » en 1971 et » Human Highway » en 1982.

« Doyen. Mon plus vieux ami. Une figure de parrain pour ma fille, Amber. Artiste brillant. Papa aimant. Nous nous sommes rencontrés sur le tournage de The Boy With Green Hair, sommes restés proches jusqu’à son dernier souffle », a tweeté Tamblyn. « Soyez tranquille maintenant, mon frère. Faites un câlin à Dennis de ma part quand vous le verrez de l’autre côté.

Sa fille, l’actrice Amber Tamblyn, a également retweeté l’hommage.

Lydia Cornell, qui a travaillé avec Stockwell sur le pilote « Quantum Leap », a tweeté qu’il « avait toujours une lueur d’humour malicieux dans ses yeux », et sa co-star de « Battlestar Galactica » Edward James Olmos a également rappelé leurs années de collaboration.

« Un vrai géant d’être humain est décédé », a tweeté Olmos. « J’ai eu la chance de travailler avec lui sur Miami Vice et Battlestar. Je chérirai les années que nous avons passées ensemble. Il était un cadeau pour tous ceux qui le connaissaient vraiment.