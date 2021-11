Scott Boras dit que 17 équipes de la MLB tenteront de gagner en 2022. Les voici

Le super-agent Scott Boras n’est jamais exactement ce qu’il croit être – un commissaire de facto du baseball – ni exactement ce que les autres croient qu’il est – comme le chef de l’ombre de la MLB Players’ Association.

Mais le lion de 69 ans est peut-être sans égal en matière de connaissance pratique de la Major League Baseball, y compris parmi ceux de la ligue et des front-offices individuels. Connaissez votre ennemi – c’est pourquoi il est presque toujours capable d’extraire le meilleur prix pour ses clients.

Ainsi, lorsque Boras, lors d’une conversation libre de 55 minutes avec les médias lors des réunions des directeurs généraux – à ne pas confondre avec ses réunions d’hiver adjacentes à l’arbre de Noël en décembre – a déclaré sans hésiter que 17 équipes de ligues majeures tentaient de concourir en 2022. , il n’est pas venu d’un endroit impétueux et mal considéré. (Ses jeux de mots, par contre…)

Naturellement, l’hiver à venir – et la guerre des conventions collectives qui l’accompagne – racontera toute l’histoire de qui met ses jetons et qui se couche pour 2022. Pourtant, il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas devancer cela et vous faire savoir qui est pour réel, et qui est le plus susceptible d’empocher ses revenus.

L’équipe qui décroche l’agent libre Max Scherzer y sera sûrement en 2022.

Avec cela, un regard sur le projet de Boras Sweet Seventeen – et les 13 équipes qui dormiront d’une manière ou d’une autre la nuit en sachant qu’elles n’ont pas fait tout ce qu’elles pouvaient pour gagner maintenant :

Tout en

ESCARPEURS: La seule question est de savoir combien, le cas échéant, de leurs agents libres de haut niveau ils retiendront.

BRAVES: Même s’ils devaient être démolis après avoir tout gagné, le directeur général Alex Anthopoulos, comme un golfeur remportant un tournoi majeur, a obtenu une exemption de cinq ans basée uniquement sur son comportement en 2021.

CARDINAUX: Nolan Arenado est de retour, Max Scherzer est disponible et le front office de St. Louis doit prouver que c’est le manager Mike Shildt qui les retenait, pas leurs propres insuffisances.

GEAIS BLEUS: Production MVP de Vlad Guerrero Jr. pour une chanson relative. C’est le moment de faire du foin, même si cela signifie le gros budget pour conserver à la fois Marcus Semien et Robbie Ray.

Presque plein gaz

L’histoire continue

ASTROS: S’ils voulaient vraiment le faire, Carlos Correa serait une priorité et non une danse lente maladroite et interminable. Pourtant, ils ont les fonds pour reconstruire autour de démarreurs haut de gamme et d’un noyau Kyle Tucker-Alex Bregman-Yordan Alvarez.

RED SOX: Se rendre au match 6 de l’ALCS est un bon moyen pour Chaim Bloom de secouer l’étiquette de « gars qui a échangé des Mookie Betts ». Un hiver plus agressif probablement en vue.

GÉANTS: Il est temps pour Farhan Zaidi de prendre une page du vieux copain Andrew Friedman à LA : « Si vous êtes toujours rationnel à propos de chaque agent libre, vous finirez troisième sur chaque agent libre.

BRASSEURS: Jamais un pour brûler chaque centime, c’est à peu près aussi haut que la «courbe de victoire» de Milwaukee peut se plier, avec les démarreurs de Cy Young Corbin Burnes et Brandon Woodruff toujours abordables et dominants.

YANKEES: Se soustraire à la taxe de luxe signifie que le GM Brian Cashman obtient un cookie. Peut-être qu’il pourra aligner une équipe réputée au milieu du terrain.

PHILLIES: Une de ces années, les Phillies ne pourront pas s’offrir leur article de luxe annuel. Cela ne semble pas être cette année-là.

SOX BLANCS: A peine besoin de lever le petit doigt pour être des favoris prohibitifs dans l’AL Central.

PADRES: Et s’il s’avérait que « gagner l’intersaison » signifiait embaucher un intendant de pirogue de confiance et ne pas faire d’échanges intelligents ?

Playoffs ? Bien sûr, peu importe, mec

TIGRES: Un choix si chic en séries éliminatoires déjà qu’ils seront de vieilles nouvelles d’ici février.

CUBS: Les fans ont déjà parlé avec leurs portefeuilles, se montrant à peine 20.000 forts à Wrigley Field après la purge de juillet des 2016 Boys. Après leur comportement honteux en 2021, les Cubs doivent au moins créer l’impression qu’ils s’en soucient, quitte à finir troisième de la Centrale.

MET: Ils ont besoin et ils ont des ressources mais luttent actuellement contre un déficit de compétences. Nous saurons bien assez tôt s’il s’agit d’un problème descendant.

ANGES: Cet hiver, le rôle de Lucy arrachant le football à Charlie Brown sera joué par Max Scherzer et Robbie Ray.

MARINS: Comme sur des roulettes, une course surprise tous les trois ans propulse le directeur général Jerry Dipoto à une prolongation de contrat. Veulent-ils vraiment profiter des retraites petites à modérées des Astros et A ? On verra.

Le malchanceux 13

ATHLÉTISME: Un nouveau stade de baseball ne peut pas désodoriser le mépris de ce groupe de propriétaires pour ses fans et ses joueurs.

DES RAYONS: Ils peuvent nous prouver le contraire pour une énième fois, mais aussi, avec Tyler Glasnow en train de réparer et une vague de jeunes débutants toujours en train de se faire les dents, cela ressemble à une année sabbatique à Neander U.

RESSORTISSANTS: Leur dernier re-outil était il y a deux administrations présidentielles entières. Cela ne devrait pas être aussi laid que certains, mais la douleur ne s’atténuera pas de sitôt.

JUMEAUX: Mauvais combo : une équipe de vétérans avec trois joueurs dans leurs années de marche jumelée à un personnel de lanceurs incomplet que l’agence libre ne peut pas renforcer correctement.

MARLINS: Faire tellement de cette manière The Right Way, mais aussi gaspiller un talent de Cy Young à Sandy Alcantara en lui fournissant zéro infraction.

ROYAUX: Un grand nombre de lanceurs de haras ont touché KC – avec l’arrêt-court de la franchise Bobby Witt Jr. qui suivra bientôt – mais à un moment donné, des bras vétérans haut de gamme seront nécessaires pour calmer les eaux.

RANGERS: La phase II – acquérir des joueurs dont vos fans ont peut-être entendu parler – est sur le point de commencer. Gagner est encore loin.

ROUGES: « On va essayer pendant deux ans, et puis on va emballer ! n’est pas un plan d’affaires, ni un plan de concurrence. C’est juste de la folie.

GARDIENS: On pourrait penser qu’un changement de marque en profondeur pourrait être grand temps pour disposer de certains atouts pour les renforts. Détrompez-vous.

ROCHEUSES: Le front office est passé de Dédain méprisant à Compétence potentielle.

ORIOLES: Adley Rutschman va enfin arriver, mais il ne peut pas se lancer.

PIRATES: Une reconstruction sérieuse est en cours, mais comme tous les précédents, le succès sera en dépit d’une propriété précaire.

DIAMANTS: Ça va probablement empirer avant de s’améliorer.

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: MLB: Scott Boras dit que 17 équipes tenteront de gagner en 2022. Les voici