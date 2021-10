Fedor Emelianenko a éliminé Tim Johnson en deux minutes à son retour deux ans plus tard au Bellator 269. Et Scott Coker est extrêmement impressionné. Le président de la société a évoqué la grande victoire du «Dernier Empereur» lors de la conférence de presse d’après-événement, comme le rapportent nos confrères de MMAFighting.com.

«C’était vraiment spécial. Je suis dans le jeu de combat depuis longtemps et pour lui, se battre dans sa ville natale devant tous ses fans, c’était très amusant à regarder. C’était une soirée vraiment spéciale et, comme je l’ai dit, étant un promoteur depuis si longtemps, il y a des moments où ils capturent ce moment dans le temps et c’était vraiment cette nuit-là.