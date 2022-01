Scott Coker révèle que Fedor Emelianenko veut sa revanche avec Ryan Bader avant de se retirer définitivement du MMA

le 2022 devrait marquer les adieux d’un des grands combattants de l’histoire de la MMA: Fedor Emelianenko. Après son retour après une absence de deux ans et KO Timothée Johnson dans l’étoile de Bellator Moscou, la légende russe a un objectif en vue pour son combat d’adieu : Ryan Bader.

Dans une interview avec accro au MMA, le président de Bellator, Scott Coker a révélé que la légende du MMA a demandé une revanche avec Ryan Bader, qui l’a mis KO dans l’événement principal de Bellator 214.

« C’est ce que Fedor m’a demandé de faire. Si Ryan Bader bat Valentin Moldavsky, il veut lui faire face. C’est ce qu’il a dit. J’ai dit qu’on allait en parler et que je lui donnerais d’autres possibilités début janvier, on va voir comment tout évolue et on va prendre une décision en fonction des affaires. Il a accepté cela », dénombré Cokéfaction.

Le dernier combat de Fedor Emelianenko front Tim Johnson, c’était le début de Bellator dans Russie. Cokéfaction assure que l’organisation retournera au pays pour faire ses adieux au dernier empereur selon ce qu’il mérite.

«Nous avons un combat de plus avec lui et nous allons faire quelque chose de vraiment génial en Russie. Il mérite un adieu à Rey avec la carrière qu’il a eue et c’est ce que nous allons lui donner », conclu Cokéfaction.

