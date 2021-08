Scott Dann quitte Crystal Palace après sept ans au club

in

Crystal Palace a confirmé le départ de Scott Dann après un séjour de sept ans à Selhurst Park. Le défenseur central quitte le sud de Londres après l’expiration de son contrat.

Il a été rapporté que Palace souhaitait offrir à Dann un nouveau contrat à court terme, mais le défenseur a choisi de ne pas le signer pour chercher de nouveaux pâturages.

Scott Dann quitte Crystal Palace

Un excellent serviteur du club

Dann, 34 ans, a joué un rôle crucial dans le maintien du statut de Palace en Premier League au cours des dernières saisons. Il a rejoint Palace en janvier 2014 en provenance des Blackburn Rovers et a fait 181 apparitions pour les Eagles, marquant à 16 reprises.

Il a été nommé joueur de la saison du club en 2014/15 et joueur de la saison des joueurs lors de la campagne suivante.

Le défenseur central vétéran a également joué un rôle dans la course de Palace à la finale de la FA Cup en 2016, qui a finalement abouti à une étroite défaite 2-1 en prolongation contre Manchester United.

Ce qui a été dit?

S’exprimant lors de son départ, Dann a déclaré sur le site Web du club: “Je tiens à remercier les managers, les coéquipiers et le personnel de l’arrière-boutique avec qui j’ai travaillé pendant ces sept années agréables au club. J’ai l’impression d’avoir traversé tout ce que vous pouvez en tant que footballeur pendant cette période, et je suis fier d’avoir servi et dirigé Crystal Palace.

«Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier les fans de Palace qui ont été incroyables depuis le moment où je les ai rejoints. Cela a été un chapitre de ma carrière que je n’oublierai jamais, et je souhaite à l’équipe et au club tout le meilleur pour la saison à venir et au-delà.

Le président du Palace, Steve Parish, a ajouté : « Scott est un magnifique joueur et serviteur du club depuis 2014, et je tiens à le remercier personnellement pour son immense contribution et son professionnalisme au fil des ans.

«Scott était un grand leader sur le terrain et a servi le club en tant que capitaine pendant son séjour avec nous. Il part avec le plus grand respect de tout le monde au club – et nous lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. »

