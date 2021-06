Scott Disick a acheté à Amelia Hamlin une impression de 50 000 $ pour son anniversaire en utilisant la crypto-monnaie ⋆ .

17 juin 2021 / Publié par : Mieka

Amélie Hamlinest amoureuse et elle s’en fout qui le sait ! Mais elle semble se soucier de ce que les gens ont à dire à ce sujet parce qu’elle a désactivé les commentaires d’une publication Instagram en souhaitant à son ami gentleman de 38 ans Scott Disick un joyeux anniversaire le mois dernier. D’après E! News, en plus d’offrir à Scott une adoration sans réserve, elle lui a également offert une nouvelle moto Harley Davidson. Et ce mois-ci, c’est au tour d’Amelia de recevoir les prouesses de Scott en matière de cadeaux d’anniversaire. Pour son 20e anniversaire plus tôt cette semaine, Scott a acheté à Amelia une photo d’une femme sexy en lingerie chevauchant une selle sur une chaise. Cela semble super effrayant, je sais, mais c’est un N/B signé Helmut Newton impression d’une valeur de 57 500 $, donc c’est vraiment super classe !

E! rapports:

Scott Disick va au-delà pour le 20e anniversaire de sa petite amie Amelia Hamlin. Bien que quatre jours se soient écoulés depuis que le mannequin a marqué deux décennies sur cette terre, la star de la télé-réalité continue de la combler d’amour et de cadeaux. E! News peut confirmer que le Seigneur a récemment offert à Amelia une estampe signée Helmut Newton d’une valeur de 57 500 $. La photo intitulée “Selle II” montre un mannequin portant des collants et un blazer alors qu’elle est assise sur une selle perchée sur une chaise. L’œuvre a déjà été présentée dans une édition 1976 de Vogue Hommes à Paris et est largement considérée comme l’une des gravures les plus provocantes de Newton. E! News peut également confirmer que la star de Flip It Like Disick a acheté l’œuvre d’art du photographe germano-américain avec $EPAY Crypto d’EthereumPay au pop-up de la ArtLife Gallery dans le quartier du design de Miami. L’achat de Scott était le premier pour le processeur de paiement.

Voici l’art en question.

Si doux et du coeur. Je suis sûr que c’est exactement ce qu’Amelia voulait pour son anniversaire après qu’il lui ait expliqué qui était Helmut Newton et non une excuse pour que Scott fasse de la publicité pour avoir essayé la crypto-monnaie.

J’ai acheté une Porsche 911 avec BTC À PLUS DE 150 000 $. Comment est un événement d’achat mis en scène. L’avenir de la crypto lol — Piraté. (@Hacked_WSB) 17 juin 2021

Non, rien de transactionnel dans cette relation totalement organique et saine ! Et le cadeau d’anniversaire ne s’est pas arrêté là. Scott « l’a comblée de cadeaux » alors qu’ils faisaient la fête à Miami Beach ce week-end. (via E!)

Prenant Instagram Stories, le modèle a capturé des images du gâteau imposant qu’elle a reçu du point chaud, sur lequel son nom était éclaboussé sur la couche supérieure. Il comprenait également des photos d’elle, y compris la récente image NSFW que Scott a prise d’elle. Cependant, le cadeau le plus excitant d’Amelia est venu de nul autre que son petit ami. Pendant le dîner, la star de Flip It Like Disick a surpris la star de 20 ans avec un luxueux collier croix orné de diamants.

Heureusement pour nous, leur célébration d’anniversaire douce et intime a été filmée !

Voici cette photo NSFW référencée ci-dessus.

Scott n’a pas encore autorisé Amelia à honorer sa grille, mais avoir une image de votre cul nu imprimée et giflée sur un gâteau d’anniversaire pour que vous puissiez en profiter avec tous vos amis les plus proches, ou, à défaut, votre publiciste le plus proche et le personnel du restaurant, signifie tellement plus. En plus, c’est de la sauce quand on est jeune et amoureux !

Aie. Eh bien, comme l’a dit une femme sage, “c’est ce que c’est”.

Photo : Instagram