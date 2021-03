Scott Disick a dû choisir Kourtney Kardashian ou Sofia Richie

Ne pas l’avoir. Scott Disick a prétendu que Sofia Richie lui a donné un ultimatum lors de l’épisode du jeudi 18 mars de L’incroyable famille Kardashian.

Selon Disick, 37 ans, son ex-petite amie, 22 ans, lui a demandé de choisir entre elle ou Kourtney Kardashian au cours de leur relation.

Dans l’épisode, qui a lancé la dernière saison de l’émission, le natif de New York a partagé la mise à jour avec Kim Kardashian et Khloe kardashian.

«Je pensais que j’essaierais et en ferais plus une priorité, mais même en faisant cela, j’ai l’impression qu’elle a juste commencé à vouloir expulser Kourtney», a déclaré la créatrice Talentless aux sœurs. «J’ai dit: ‘La chose la plus importante pour moi, ce sont mes enfants, et c’est ma famille.’»

Disick et le Kourtney et Kim prennent Miami star datée de 2006 à 2015. L’ancien couple partage trois enfants: les fils Mason, 10 ans, et Reign, 6 ans, et sa fille Penelope, 8 ans.

« [Richie] C’était comme: «Je ne veux pas te partager en tant que petit ami avec Kourtney» », a déclaré Disick. «Puis elle a littéralement dit avec un ultimatum: ‘Tu dois choisir moi ou Kourtney.’»

Le Retourner comme Disick La star et le mannequin ont officiellement rompu en août 2020 après plus de trois ans ensemble. À l’époque, une source a dit Nous hebdomadaire exclusivement que «la tension entre Kourtney et Sofia est devenue bizarre vers la fin de la relation entre Sofia et Scott.»

Dans l’épisode, Disick a déclaré aux caméras que Richie s’était souvent senti second par rapport à Kourtney dans leur relation.

« Je me rends compte que Sofia a été un soldat absolu, mais la vérité est que quiconque sort avec quelqu’un va se sentir négligé lorsque son autre significatif passe plus de temps avec son ex qu’avec eux », a-t-il déclaré.

Le natif de New York a ajouté: «Je n’abandonnerai jamais ma relation avec Kourtney et le coparentement que nous avons. Rien dans un million d’années ne vaudra ce que nous avons. »

En février, Disick a fait la une des journaux lorsqu’un clip de la saison à venir a révélé qu’il avait dit à l’aîné Kardashian qu’il l’épouserait «ici, maintenant».

Bien que le couple soit resté extrêmement proche depuis leur rupture, ils voient tous les deux actuellement d’autres personnes. Kourtney a fait sa relation avec Travis Barker Officiel d’Instagram en février, alors que Disick sort avec un modèle Amelia Gray Hamlin.

Quoi qu’il en soit, cependant, le couple prévoit de rester impliqué dans la vie de l’autre pour les enfants.

« Je pense que quiconque est dans une relation avec l’un ou l’autre de nous devra comprendre que c’est une chose positive que Scott et moi sommes si proches », a déclaré Kourtney dans un confessionnal au cours de l’épisode.

