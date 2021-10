Kourtney Kardashian et Travis Barker fêtent peut-être encore leurs fiançailles après que le batteur de Blink-182 a posé la question dimanche, mais l’ex de L’incroyable famille Kardashian, Scott Disick, ne serait pas si heureux de la nouvelle. Un initié a déclaré à Entertainment Tonight que Disick, qui partage trois enfants avec Kardashian, « mijote » à l’annonce de ses fiançailles.

« Scott rumine les fiançailles de Kourtney et Travis et n’est pas content du tout », ont-ils partagé. « Il est seul en ce moment et n’est pas en couple, et il est très jaloux que les choses s’arrangent pour Kourtney. Scott préférerait revenir à l’époque où lui et Kourtney s’entendaient simplement en tant que coparents sans personne d’autre dans leur vie romantique. «

Kardashian et Disick, qui coparentent les enfants Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans, sont sortis ensemble pendant 10 ans avant que le fondateur de Poosh ne rompe avec la star de Flip It Like Disick en 2015. Maintenant, Disick « essaye de comprendre son prochain mouvement en ce qui concerne leurs enfants », a poursuivi la source, tandis que Kardashian « essaye d’ignorer toute négativité de Scott parce qu’elle a emprunté cette route trop de fois pour compter et profite simplement de ce moment ».

En juin, Disick avait auparavant donné sa bénédiction à la relation de son ex avec Barker, en déclarant : « Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Alors je lui donne la bénédiction d’être heureuse. » Puis, en septembre, les choses se sont compliquées lorsque Disick a été appelé par l’ex-petit ami de Kardashian, Younes Bendjima, pour lui avoir prétendument envoyé des commentaires grossiers sur les vacances remplies de PDA de leur ex partagé avec Barker.

« Yo est-ce que cette nana va bien ! ????? Brooo comme c’est quoi ça. Au milieu de l’Italie », aurait écrit Disick, ce à quoi Bendjima a répondu: « Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse. PS: je n’est-ce pas ton frère. » Le mannequin a poursuivi: « Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé », ajoutant sur son histoire Instagram: « Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il a joué pendant trop longtemps, a essayé de rester silencieux et d’être le gars sympa. » Alors que Disick n’a pas encore abordé la situation publiquement, la petite amie de la star de télé-réalité, Amelia Hamlin, a rompu avec lui peu de temps après que les DM ont été rendus publics.