Scott Disick aurait offert une « somme d’argent scandaleuse » pour apparaître dans le nouveau spectacle Hulu des Kardashian

Scott Disick apparaîtra dans la prochaine émission Hulu de la famille Kardashian après s’être vu offrir « une somme d’argent scandaleuse », rapporte Us Weekly. L’ex de Kourtney Kardashian, avec qui elle partage les fils Mason, 11 ans, et Reign, 6 ans, et sa fille Penelope, 9 ans, était un incontournable de L’incroyable famille Kardashian avant sa fin, mais n’aurait accepté de participer qu’au prochain chapitre de la famille devant la caméra. s’il « a été payé beaucoup ».

Il a par la suite « suivi les règles » jusqu’à présent sur la production Hulu, qui suivra Kim Kardashian étudiant le droit et travaillant dans la justice réparatrice, la relation de Kourtney avec son fiancé Travis Barker et plus encore. Le batteur de Blink-182 a proposé au fondateur de Poosh le mois dernier dans une superbe proposition de plage à Santa Barbara, en Californie, qui aurait été filmée pour la série. Les deux ont commencé à sortir ensemble en janvier 2021 et ont rendu public leur romance un mois plus tard.

En septembre, la star de Flip It Like Disick a été interpellée par l’autre ex de Kourtney, le mannequin Younes Bendjima, après l’avoir prétendument envoyé un DM au sujet des vacances remplies de PDA de leur ex commun avec Barker. « Yo est-ce que cette nana va bien ? Bendjima, « Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse. PS: je ne suis pas ton frère. » Il a poursuivi: « Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé », ajoutant sur son histoire Instagram: « Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il a joué pendant trop longtemps, a essayé de rester silencieux et d’être le gars sympa. »

En juin, Disick avait déjà donné sa bénédiction à Kourtney et à son nouveau beau, en disant lors de la réunion de la série KUWTK: « Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Alors je lui donne une bénédiction être heureux. » Alors que Disick n’a jamais abordé publiquement le scandale, la petite amie de la star de télé-réalité, Amelia Hamlin, a mis fin à leur relation peu de temps après l’annonce de la nouvelle.

Depuis lors, Kourtney et Disick ont ​​apparemment réussi à garder les choses civiles pour leurs enfants, Disick commentant même de manière ludique la publication Instagram de Kourtney de leur fille habillée en Cher Horowitz de Clueless pour Halloween. Disick a plaisanté dans la section des commentaires, « O Cher, n’oubliez pas qu’elle ne peut pas continuer à conduire sa jeep sans son permis de conduire. »