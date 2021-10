Scott Disick en colère et triste des fiançailles de Kourtney et Travis – C’est le titre, non ? De nombreuses sources parlent de la « réaction » du bébé papa de l’aîné des Kardashian à l’annonce qu’il va marcher dans l’allée avec le batteur de Blink-182. Ah, il y a aussi un potins aveugles… un juteux !

Ok, après la nouvelle que Travis Barker a proposé à Kourtney Kardashian, tout le monde était Woow ! OMG! Quand on a su que Kourtney et Travis étaient ENFIN fiancés, beaucoup ont voulu connaître la réaction de Scott Disick, alias Kourt’s Baby Daddy ou comme on le connaît par ici, Lord Vodka.

Selon People, Scott Disick « n’est pas content » des fiançailles de Kourtney et Travis. Le rapport arrive et dit que « les fiançailles de Kourtney Kardashian avec Travis Barker ne sont pas une occasion excitante pour tout le monde ».

« L’ancien Kardashian Scott Disick – avec qui elle a rompu en 2015 après neuf ans passés ensemble – » n’est pas content des fiançailles « , a déclaré une source à People.

Et pas seulement ça, il y en a plus :

Scott n’a jamais approuvé que Kourtney sorte avec Travis. Il a eu des problèmes avec leur relation »- a déclaré l’initié. « Il a toujours eu l’idée que lui et Kourtney finiraient par se remettre ensemble. Il a été assez choqué quand il a découvert qu’elle sortait avec Travis. »

Mmmmm… intéressant que « il ait eu l’idée qu’il reviendrait avec elle »… pourquoi serait-ce ?

Bon, ben… Il y a un Blind Gossip qui pourrait l’expliquer, ça dit plus ou moins comme ça, tu sais, ils ne disent pas de nom mais on imagine… Tout ça c’est de la supposition, d’accord ? Apparemment, la moins intéressante des K, elle jouait avec les deux en les mettant l’un contre l’autre, les potins disent qu’elle est sortie avec le batteur pour rendre son ex jaloux, elle n’aimait pas son ex sortir avec des jeunes filles, c’est pour ça elle faisait des démonstrations d’amour si exagérées en public, et il s’avère qu’elle n’a jamais cessé de parler à son ex, ils ont parlé tout le temps, et lui ont même dit qu’elle voulait avoir un autre bébé et qu’elle aimerait qu’il soit le père (parce qu’elle l’a toujours imaginé comme le père de tous ses enfants), mais qu’il ne le considérait plus parce que lui, vous savez, Lord Vodka sortait avec quelqu’un d’autre. Alors, Lord Vodka a dit à sa petite amie, qu’il pensait avoir un autre bébé avec son ex, alias l’aîné du Klan, (c’est alors que sa petite amie l’a largué) Lord a pensé que la fille resterait avec lui (wtf?). Eh bien, le K en même temps disait à son petit ami qu’elle voulait avoir un autre bébé, et Vodka essayait de la convaincre qu’il devrait être le père. Le petit ami batteur a dit au K que s’il voulait un autre bébé, il adorerait être le père. Elle a dit seulement s’ils étaient engagés l’un envers l’autre… et TARÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ENGAGÉS ! Nouvelle intrigue pour la nouvelle émission de télé-réalité. IL POSSÈDE! Bientôt, elle annonce qu’elle est enceinte ! Ça va?

ET! News a également un rapport sur la « réaction » de Scott Disick aux fiançailles de Kourt et Travis, ils disent qu’il « ne peut pas parler à Kourtney » et évite le couple.

« (Scott) a toujours fait partie de la famille Kardashian mais il est difficile pour lui d’être proche de Kourtney et Travis » – a expliqué la deuxième source.

On sait déjà que Scott était jaloux et gêné par cette relation, lorsqu’il a envoyé des messages à l’ex de Kourtney, Younes Bendjima, se plaignant de Kourtney et Travis. La source dit qu’il a regretté de l’avoir fait. Une autre source assure que

« Scott est très amer à propos de la relation de Kourtney et Travis. Il veut qu’elle soit heureuse, mais par derrière, il regrette toujours leur relation et pourquoi ça n’a pas marché », a déclaré une autre source qu' »il est amer parce qu’il n’a jamais vu Kourtney aussi sérieux avec quelqu’un ».

Donc, Scott Disick furieux et attristé par les fiançailles de Kourtney et Travis – en fonction de la «source» qui raconte les potins, bien sûr. Mais les potins aveugles… omg !