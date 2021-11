Scott Disick enregistre des commentaires sur Kourtney Kardashian et Travis Barker pour la prochaine série Hulu

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Scott Disick ne dévoile pas ses sentiments sur les récents fiançailles de son ex Kourtney Kardashian – du moins pas avant la diffusion de la prochaine série Hulu de Kardashian. Étant donné que le flipper de maison serait payé « une somme scandaleuse » pour sa participation à la nouvelle émission, une source a déclaré à l’hebdomadaire Intouch qu’il prévoyait de rester silencieux dans le cadre de l’accord.

« Comme Scott reçoit un énorme salaire, tous les détails juteux sont enregistrés pour la série », a déclaré la source de la décision de Disick de faire relater son « voyage » devant la caméra. « Cela fait partie de son contrat de rester discret jusqu’au moment où les épisodes sont diffusés. »

Disick avait précédemment « indiqué clairement » qu’il n’était pas intéressé par « des caméras qui suivent chacun de ses mouvements », note l’initié, mais les fans de Kardashian se voient toujours promettre de nombreux « chocs et surprises » lors des apparitions de Disick.

Malgré une transition difficile pour la star de Flip it Like Disick, l’initié dit que lui et son ex sont toujours en bons termes – au moins pour le bien des enfants. Disick partage trois enfants avec les Kardashian : Mason, Penelope et Reign. « Il a parlé à Kourtney, et ils ont accepté d’être courtois pour le bien des enfants. Donc, la communication s’améliore, mais ils ne sont pas encore revenus à être des coparents proches et amicaux », a expliqué un troisième initié, partageant que Les fiançailles de Kardashian avec Travis Barker « piquent » toujours Scott.

Disick a fait part de ses sentiments sur la relation du couple il y a quelques mois après que certains de ses messages à l’autre ex de Kardashian, Younes Bendjima, aient été publiés dans son histoire sur Instagram. « Yo est-ce que cette nana va bien ? Bendjima a répondu: « Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse. PS: je ne suis pas ton frère. » Il a poursuivi: « Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé », ajoutant sur son histoire Instagram: « Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il a joué pendant trop longtemps, a essayé de rester silencieux et d’être le gars sympa. »

Disick a finalement donné sa bénédiction au nouveau couple lors de la réunion spéciale des Kardashian. « Je pense que si vous aimez vraiment quelqu’un, vous voulez qu’il soit heureux quoi qu’il arrive. Alors je lui donne la bénédiction d’être heureux », a-t-il déclaré. Après sa rupture avec son ex-petite amie Amelia Hamlin, la source ajoute qu’il est ne sort avec personne d’autre pour le moment. « Personne sérieusement pour le moment », a déclaré le quatrième initié, ajoutant qu' »il est dans une situation légèrement meilleure que lorsqu’il a entendu parler des fiançailles pour la première fois ».