Scott Disick et Amelia Grey Hamlin ont tonné (déjà confirmé)

Après le drame sur les réseaux sociaux, une source a révélé que la native de Los Angeles faisait de son mieux pour être avec son petit ami pendant cette période difficile. «Amelia est aux côtés de Scott et elle le soutient simplement. Elle sait ce qu’il pense de Kourtney et Travis, alors elle se sent encore plus mal que Younes ait fait ça à Scott”, a déclaré la source à l’époque. “Elle est gênée pour lui.”

De plus, la source a noté que Disick n’était pas content que son message soit rendu public. «Il lui a envoyé un texto alors qu’elle était dans un moment houleux et voulait juste qu’elle réagisse de la même manière, puisqu’ils sortaient tous les deux avec Kourtney. Scott en a marre de voir des photos d’eux partout “, a ajouté la source, notant qu’il est ” en colère ” sur la façon dont la relation de Barker et Kardashian affecte son lien avec la mère de ses enfants.

« Il est plus tendu que jamais. Il essaie d’être le meilleur père possible pour ses enfants et de le faire fonctionner, mais maintenant il a des problèmes avec Kourtney. Il pense qu’elle ne devrait pas trop se montrer car les enfants sont encore jeunes et ils peuvent facilement trouver des photos des paparazzi sur leurs téléphones. Il a peur qu’elle essaie de mettre un fossé entre lui et les enfants. »