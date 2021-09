Scott Disick et Amelia Hamlin se séparent officiellement

in

“Ils avaient besoin d’une pause l’un de l’autre, c’était clair”, a expliqué la source le 22 septembre. 6. “Ils sont dans des endroits différents et essaient de déterminer s’il est temps de passer à autre chose et s’ils ont vraiment terminé.” Amelia a ensuite rappelé à ses abonnés Instagram de “ne jamais s’installer” dans les relations. Pendant ce temps, Scott était apparemment “mortifié” par la fuite du message texte.

Amelia, la fille des vraies femmes au foyer de Beverly Hills’ Lisa rinna et Harry Hamlin, a commencé à sortir avec le fondateur de Talentless en octobre 2020. Alors que maman Lisa a exprimé ses réflexions sur la relation d’Amelia et Scott – en particulier leur différence d’âge de 18 ans – la mère des trois enfants de Scott, Kourtney, a donné sa bénédiction à leur union.

Des cadeaux somptueux à la recherche d’une maison et même au déménagement dans les Hamptons ensemble, Scott et Amelia semblaient la fin du jeu pour certains fans. Amelia est même devenue proche des enfants de Scott, le maçon, Pénélope et Règne.

“Amelia a pu passer plus de temps avec les enfants récemment et elle l’apprécie. Elle et Scott adorent planifier des activités amusantes avec eux”, a déclaré une source à E! Des nouvelles début juillet. “Malgré l’écart d’âge, ils ont vraiment beaucoup en commun. Personne ne pensait que cela durerait aussi longtemps, mais cela fonctionne.”