Scott Disick et les enfants ont une douce sortie à Vegas après la séparation d’Amelia Hamlin

Scott disque a offert à ses enfants une douce soirée en famille à Las Vegas ce week-end, marquant sa première apparition publique depuis sa rupture avec Amélie Hamlin plus tôt ce mois-ci.

Le samedi sept. 18, la star de L’Incroyable Famille Kardashian a maçon disick, Onze, Pénélope Disick, 9, et Règne Disick, 6 – ses enfants avec son autre ex Kourtney Kardashian—pour profiter des desserts uniques de la deuxième succursale de restaurant Sugar Factory American Brasserie récemment ouverte de Sin City.

Penelope était également accompagnée de son amie Gracie Teefey, Selena Gomezla sœur de 8 ans. Musicien Rod Stewartsont Sean Stewart, 41 et Mario Lopez et sa fille Gia, 11 ans ont également rejoint le groupe.

Mason et Reign ont dîné ensemble à une table, tandis que leur sœur et Gracie ont mangé séparément à une autre, les deux groupes étant accompagnés par la sécurité, a déclaré un témoin oculaire à E! News, ajoutant que Scott était assis avec un assistant masculin et a ensuite rejoint les enfants alors que le sundae géant King Kong à 99 $ de la société, qui comprend 24 boules de crème glacée, était sorti.