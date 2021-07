Scott Disick et Maluma renforcés sur Twitter pour promouvoir un clip vidéo ⋆ .

Maluma et Scott Disick a fourni à Internet la plus déroutante des querelles sur Twitter lorsque le chanteur colombien de 27 ans et le chanteur de 37 ans… en fait, je ne sais pas exactement quel est le travail de Scott. Mais Maluma et Scott s’y sont mis en utilisant les @s l’un de l’autre pour s’embrasser. Mais attendez! Cela a beaucoup plus de sens lorsque vous découvrez que tout cela fait soi-disant partie d’un coup promotionnel de vidéo musicale où Scott et Maluma se battent pour une fille chaude. Hmm, je veux dire 27 est beaucoup plus proche de 19 que de 37 mais quand même…

Le Daily Mail dit que Scott et Maluma ont été photographiés en train de traîner dans le passé et Scott a des photos d’eux tous les deux sur son Instagram, donc ils sont en fait apparemment amis avant ce “combat”.

Et pourtant, on nous lance cet ersatz de « querelle », … soupir. Cela a donc commencé avec Scott venant de nulle part pour Maluma, se demandant que “WTF” était avec “ce gars Maluma”. Maluma est allé plus loin, citant Scott, disant que Scott voulait être lui “si mauvais que vous essayez de prendre ce qui est à moi?” Cela sonne très telenovela jusqu’à présent, mais pas dans le bon sens.

Quoi de neuf? Tu veux tellement être moi que tu essaies de prendre ce qui m’appartient ? https://t.co/eAMbaa8zRa – MALUMA (@maluma) 6 juillet 2021

Scott a nivelé les choses en qualifiant Maluma de “blague”.

@maluma, je n’ai pas eu à faire autant d’efforts, surmontez-vous, c’est une blague – Scott Disick (@ScottDisick) 6 juillet 2021

Honnêtement, Scott avait besoin d’un suzerain aux côtés sombres de STUNT QUEEN, la proxénète maman kris, pour l’aider avec cette cascade parce que c’est assez triste. Et les gens sur Twitter ont qualifié ce “combat” de cascade éhontée.

Promouvoir une nouvelle chanson de Maluma. Dans le clip, Scott joue l’autre homme dans un triangle amoureux lmao j’ai fait mes googles – Bianca Cheema (@BiancaCheema) 6 juillet 2021

Maluma doit donc examiner attentivement ses choix de carrière s’il recrute Scott Disick pour tirer avec lui des manigances promotionnelles d’albums.

Selon Algemeiner, mannequin israélien, Eden amendes, a été annoncé dans la nouvelle vidéo de Maluma lors d’une émission de télévision israélienne Good Evening with Guy Pines. Elle ferait “partie d’un triangle amoureux avec Maluma et son ami, la star de L’Incroyable Famille Kardashian Scott Disick”. Eden a 24 ans, ce sera donc un effort d’imagination qu’elle soit si facilement détournée de Maluma par Scott. Je veux dire, Eden est un peu trop vieille pour Scott.

Photo : Instagram