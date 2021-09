in

En fait, Hamlin a peut-être fait référence à ce même problème, et à tout ce drame en particulier, lorsqu’elle a apparemment posté une photo d’elle sur les réseaux sociaux dans un réservoir blanc qui disait “Tu n’as pas de petite amie?” L’implication potentielle étant qu’il ne devrait pas être si préoccupé par ce que Kardashian fait avec Barker, que ce soit en public ou non, tant qu’elle est heureuse et qu’elle reste une bonne mère pour les trois enfants qu’ils partagent.