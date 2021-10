Scott Disick évite les événements familiaux par Travis Barker. IL POSSÈDE! Ils disent qu’après les fiançailles de Kourtney et Blink-182, la déconnexion de Lord Vodka avec les K ne s’améliore pas… DRAAAAAMA !!!

« Les Kardashian adorent Scott et lui ont dit qu’il faisait partie de la famille quoi qu’il arrive, mais il se sent plus que jamais distant et comme un étranger », a déclaré une source à Us Weekly.

La star de télé-réalité de Flip It Like Disick, 38 ans, est sortie (a rompu et est revenue) avec Kourtney Kardashian, 42 ans, de 2006 à 2015. Le couple a trois enfants.

Pendant des années, les ex ont eu une relation amicale élevant leurs enfants ensemble, Scott rejoignant les K lors de voyages en famille et dans son émission de téléréalité KUWTK, mais tout semble avoir changé lorsque la romance entre Travis Barker et le fondateur de Poosh a commencé à devenir sérieuse. .

« (Scott) évite les réunions de famille dans lesquelles Travis se trouve et refuse d’être dans la même pièce que lui », a déclaré l’initié. « Il est juste de dire que les vacances cette année vont être difficiles et qu’il y aura une bataille pour les enfants. »

Comme vous le savez, Travis et Kourtney se sont fiancés et ont rapporté plus tard que Vodka était furieuse et triste à ce sujet, « il n’avait jamais imaginé qu’ils étaient si sérieux ».

Le plus drôle, c’est qu’après que Travis ait proposé à Kourtney, une source a assuré que « Les Kardashian, Jenners et Travis étaient très heureux pour eux ». IL POSSÈDE! Travis n’était pas dans ce paquet.

Ainsi, Scott Disick évite les événements familiaux de Travis Barker.