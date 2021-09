Scott Disick fait sa première apparition publique depuis qu’Amelia Hamlin s’est séparée pour passer du bon temps avec les enfants

L’ancienne star de L’incroyable famille Kardashian Scott Disick aurait été aperçue en public pour la première fois depuis sa rupture avec le mannequin Amelia Hamlin au début du mois. Disick, 38 ans, a été vu en train de passer du temps avec ses trois enfants à Las Vegas samedi. Hamlin, 20 ans, et Disick ont ​​rompu après que l’ex de Kourtney Kardashian, Younes Bendjima, ait divulgué des DM qui dénonçaient Kardashian, qui, selon lui, avaient été écrits par Disick.

Disick et ses enfants, Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans, et Reign, 6 ans, qu’il partage avec Kardashian, ont été vus au restaurant Sugar Factory American Brasserie récemment ouvert, a déclaré un témoin à E! Nouvelles dimanche. Gracie Teefey, la sœur de Selena Gomez âgée de 8 ans et amie de Penelope, a été vue avec Penelope. Mario Lopez, la fille de Lopez, Gia, 11 ans, et le fils de Rod Stewart, Sean Stewart, 41 ans, étaient également avec le groupe.

Mason et Reign ont mangé à une table, tandis que Gracie et Penelope ont mangé à une autre table avec l’équipe de sécurité de Dissick. Disick a mangé avec un assistant masculin et a ensuite rejoint ses enfants pour un sundae géant. La source a également repéré Disick en train d’essayer une version sans alcool d’une boisson qui pourrait être préparée avec la 818 Tequila de Kendall Jenner. Disick a également aidé ses enfants à choisir des bonbons au magasin du restaurant.

La sortie publique est intervenue après le drame relationnel entre Hamlin, la fille des stars Lisa Rinna et Harry Hamlin, et Disick. Hamlin aurait annulé la relation après que Bendjima ait divulgué des messages privés qu’il prétendait avoir écrits par Disick. Dans les messages, la star de Flip It Like Disick aurait insulté son Kardashian, qui sort maintenant avec le musicien Travis Barker. “Yo est-ce que cette nana va bien !????? Brooo comme c’est quoi ça. Au milieu de l’Italie”, aurait écrit Disick à Bendjima lors du voyage de Kardashian et Barker en Italie. “Peu importe pour moi tant qu’elle est heureuse. PS: je ne suis pas ton frère”, a répondu Bendjima.

Lorsque Bendjima a partagé une capture d’écran de la conversation, il a ajouté une légende indiquant: “Gardez la même énergie que vous aviez à mon sujet en public, en privé.” Dans un autre article sur Instagram Story, Bendjima a ajouté: “Je ne pouvais pas manquer celui-ci. Il a joué pendant trop longtemps, a essayé de rester silencieux et d’être le gars sympa.”

Disick et Hamlin n’ont pas directement commenté la situation. Hamlin a peut-être fait référence à la scission sur Instagram lorsqu’elle a posté une photo d’un débardeur avec la légende : “Tu n’as pas de petite amie ?” Elle a également partagé une citation sur le fait de ne pas se contenter de moins. “Ne vous contentez jamais de moins. Pas avec votre travail, vos amis et surtout pas avec votre cœur”, lit-on dans la citation. “Continuez à chercher ce que vous cherchez et ne vous rétrécissez pas pour le bien des autres. Vous méritez le meilleur.”