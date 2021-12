Scott Disick frappe la plage avec le mannequin Bella Banos

C’est le soleil, le sable et le surf pour Scott disque!

L’alun de L’incroyable famille Kardashian est allé à la plage avec un mannequin Bella Banos le mardi 21 décembre, lors de ses vacances à Saint-Barth. Profitant du soleil, les deux ont été vus en train de se promener au bord de l’eau.

Pour l’occasion, Scott portait un haut boutonné ombré et un short sombre, tandis que son compagnon optait pour un bikini vert fluo. Les deux ont couronné leur look de plage avec des lunettes de soleil, tandis que la star de télé-réalité de 38 ans a également été vue avec son téléphone à la main.

L’observation survient trois mois après la séparation de Scott de Amélie Hamlin. Le couple, qui était ensemble depuis 11 mois, a rompu en septembre après que Scott aurait envoyé un message Younes bendjima, l’ex-petit ami de Kourtney kardashian, des commentaires désapprobateurs sur le PDA du fondateur de Poosh avec son désormais fiancé Travis aboyeur.

Depuis sa rupture, le créateur de mode Talentless — qui partage des fils le maçon, 12 et Règne, 7 ans et fille Pénélope, 9 ans, avec Kourtney – a été vue avec plusieurs femmes différentes, dont l’ex Christine Burke et le mannequin Croix de Hana.