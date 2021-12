Scott Disick laisse un commentaire affectueux sur la photo de Khloe Kardashian montrant des cheveux blonds bouclés

Le nouveau look de Khloé Kardashian est approuvé par Scott Disick ! L’alun de L’incroyable famille Kardashian a dévoilé sa nouvelle coiffure blonde bouclée sur Instagram jeudi, associant le look frais à un débardeur beige et un jean blanc. Dans les deux premières photos, Kardashian a l’air sensuelle, mais dans la troisième, elle montre son physique impressionnant en soulevant son haut pour mettre en valeur ses abdos.

Le fondateur de Good American a sous-titré les clichés simplement avec un emoji couronne, mais Disick a laissé un commentaire intelligent qui aurait certainement pu servir de légende pour le look. « Fine American », a écrit la star de Flip It Like Disick, à laquelle Kardashian a répondu « haha! » Les autres amis de la star de télé-réalité l’ont également excitée, avec Lala Anthony, écrivant: « Ça y est », et Khadijah Haqq McCray ajoutant: « C’est de bons cheveux. » Même la coiffeuse Jen Atkin a approuvé le changement en commentant : « Des boucles pour 2022 ».

Disick et son ex, Kourtney Kardashian, se sont peut-être séparés il y a des années, mais le Seigneur est resté un ami proche de sa sœur depuis, allant même jusqu’au mariage de son ami Simon Huck en novembre. Plus tôt ce mois-ci, après avoir appris que l’ex de Kardashian, Tristan Thompson, attendait un bébé avec l’entraîneur personnel Maralee Nichols, Disick lui a envoyé des fleurs, qu’elle a présentées sur son histoire Instagram. « Je t’aime [Scott Disick], Je vous remercie. »

Nichols a accueilli son fils plus tôt ce mois-ci et poursuit Thompson pour une pension alimentaire pour enfants, affirmant qu’elle a couché avec l’athlète alors qu’il sortait encore avec Kardashian. TMZ a publié une chaîne de textos prétendument entre Thompson et Nichols dans laquelle le joueur de la NBA lui a offert 75 000 $ pour se taire.

« Si vous pensez qu’avoir ce bébé va vous rapporter de l’argent, c’est complètement faux. Vous savez que je prends ma retraite après cette saison », aurait-il écrit. « Donc, en termes de soutien, ce sera tout ce qui est requis mensuellement pour quelqu’un qui est au chômage … alors vous feriez mieux de prendre ces 75 000 $ que j’offre parce que vous n’obtiendrez rien à côté de cela avec un enfant avec un père qui est au chômage. »