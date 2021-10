Scott Disick partage son regard sur la vie avec Reign au milieu des fiançailles de Kourtney

ET! News a rapporté que Scott donnait la priorité à ses enfants après sa rupture avec le mannequin de 20 ans. « C’est la première fois qu’il est célibataire depuis longtemps », a expliqué une autre source, « et il prend tout en main ».

A noté le deuxième initié, « Il aime avoir quelqu’un dans sa vie mais n’est pas pressé. »

Le dimanche 17 octobre, Kourt et Travis se sont fiancés sur la côte californienne après environ huit mois ensemble. Sur place pour célébrer étaient ses sœurs et les enfants du rockeur : Alabama, 15 et Se poser sur, 18.

L’Alabama a été l’un des premiers à partager une photo de la bague en diamant taille ovale géante de Kourtney. « Tellement heureux pour vous les gars », a-t-elle légendé une photo du couple. « Je vous aime tous les deux! »

Le cierge magique de six carats vaut jusqu’à 1 million de dollars, selon les experts en joaillerie.

« Je me suis réveillé toute la nuit en pensant que c’était un rêve », a sous-titré Kourtney des photos romantiques de la demande en mariage au coucher du soleil le 20 octobre. Travis a posté plus de photos avec la simple légende : « Mon fiancé. »