Scott Disick s’appuie sur Kim pour surmonter Kourtney

Scott et Kourtney sont parents de tableau de bord maçon, 12 ans, Pénélope Ecosse, de 9, et Règne Aston, sur 7. Disick télécharge constamment des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux.

Comme il est toujours étroitement lié au clan KardashianNon seulement en raison de sa condition de père de trois de ses plus jeunes membres mais aussi en raison de l’étroite amitié qui l’unit à toute la famille, l’homme d’affaires a trouvé une « consolation » auprès de son ancienne belle-mère, Kris Jenner, et pendant quelques mois surtout en Kim Kardashian, la sœur cadette de Kourtney et ex-femme de Kanye ouest.

Leur relation quasi fraternelle s’est beaucoup intensifiée ces derniers jours, car Kim se sent très « identifiée » à son ex-beau-frère après avoir vécu leur douloureuse séparation d’avec le rappeur. L’ex-couple est désormais embourbé dans une procédure de divorce complexe et Kim demande d’abord que le juge reconnaisse officiellement sa nouvelle situation de femme célibataire.