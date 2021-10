Scott Disick se serait « distancié » des Kardashian au milieu des fiançailles de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian et Travis Barker se sont fiancés ce week-end, et PEOPLE rapporte que l’ex de Kardashian, Scott Disick, prend ses distances avec la famille de la télé-réalité afin de « faire sa paix ». Disick et Kardashian ont rompu en 2015 après une décennie de rencontres intermittentes. Ils partagent trois enfants : Mason, 11 ans, Penelope, 9 ans et Reign, 6 ans.

« Scott n’a pas vraiment voulu traiter avec Travis et Kourtney parce qu’il ne se sentait pas obligé de le faire », a expliqué la source. « Au début, il semblait que c’était juste une relation informelle avec lui, rien de sérieux. Alors il a à peu près mis ça en sourdine. Il ne lui a pas donné trop de matière grise, pensant qu’ils finiraient par se séparer. »

« Mais cela ne s’est pas produit et maintenant il est obligé d’y faire face, ce qui est inconfortable », a poursuivi la source. « Il sait qu’il doit se pencher sur l’inconfort et le surmonter. Il comprend que ce n’est pas le travail de Kourtney ou de Travis de le mettre d’accord avec ça. C’est son travail, et s’il va être coparent avec Kourtney, ce qu’il a fait été, il doit gérer cela et faire la paix avec cela. »

« S’éloigner de la famille est un moyen pour Disick d’y parvenir », a déclaré la source. « Il ne s’agit pas d’eux, il ne s’agit pas de Kourtney. Il s’agit de lui qui a besoin de temps pour traiter cela et le gérer tout seul, sans eux. Il reviendra bientôt. » Cependant, un autre initié a déclaré à PEOPLE que Disick n’était pas fan des fiançailles. « Scott n’a jamais approuvé que Kourtney sorte avec Travis. Il a eu du mal avec leur relation », a révélé la source. « Il a toujours eu cette idée que lui et Kourtney finiraient par se remettre ensemble. Il a été assez choqué quand il a découvert qu’elle sortait avec Travis. »

TMZ a rapporté que Barker avait proposé dimanche dans un hôtel en bord de mer à Montecito. Sur les photos, Barker s’est agenouillé entouré de centaines de roses rouges et Kardashian a accepté avec enthousiasme. Selon les rapports, certains amis et famille étaient sur place pour célébrer après le moment romantique. La star de L’incroyable famille Kardashian et le musicien de rock ont ​​commencé à sortir ensemble au début de l’année, rendant publique leur relation le jour de la Saint-Valentin.

Kardashian s’est rendu sur Instagram dimanche soir pour confirmer la nouvelle, partageant des photos de l’heureux couple enlacé sur la plage entouré de roses et de bougies. « Pour toujours », a-t-elle légendé le post. Ce sera le premier mariage de Kardashian et le deuxième de Barker.