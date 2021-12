Ouais. Scott Disick toujours bouleversé par les fiançailles de Kourtney et Travis. Le batteur de Blink 182 proposé à l’aîné des Kardashian et son « ex et bébé papa » en est toujours bouleversé. IL A!

Les gens rapportent que Scott Disick a toujours du mal avec les fiançailles de son ex Kourtney Kardashian et Travis Barker. Ils avaient déjà dit que Disick était furieux et triste buaaaaaah à propos des fiançailles de Kravis.

Kardashian, 42 ans, et Barker, 46 ans, ont annoncé leurs fiançailles le 17 octobre, après une relation de près d’un an.

Eh bien, deux mois après les fiançailles au complexe Rosewood Miramar à Montecito, en Californie, avec des dizaines de roses rouges et de bougies blanches, une source a assuré à People que Disick était toujours très contrarié. Awwww… la pauvre !

« Il a fait de son mieux, mais cela a été une période très difficile pour lui », a déclaré la source. « Il cherche du soutien maintenant. »

Scott Disick et « Keeping Up With The Kardashians » étaient ensemble (fin et retour) pendant près d’une décennie avant de finalement se terminer en 2015. Ils ont eu trois enfants, Mason, 12 ans, Penelope, 9 ans et Reign, 7 ans.

Ils disent que les sentiments de Scott avec les fiançailles de Kourt sont la raison pour laquelle Lord Vodka traîne maintenant davantage avec Kim Kardashian et son petit ami Pete Davidson … Vous vous souvenez du rendez-vous de KK et Pete à Staten Island? Eh bien, Scott était avec eux. Bien sûr!

BTW, en parlant de Travis Barker, sa fille Alabama a donné une mise à jour de son état de santé après s’être rendue aux urgences pour une raison inconnue. La jeune fille de 16 ans a dit « Je vais bien » dans un post sur son histoire Instagram ce mardi. Elle avait partagé une photo d’un bracelet d’hôpital à son poignet plus tôt dans la journée. D’accord?