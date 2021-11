Scott Fairlamb écope de 3 ans de prison le 6 janvier

Le premier émeutier du 6 janvier à plaider coupable d’avoir agressé un policier a été condamné à plus de trois ans de prison, dans une affaire qui est largement considérée comme une référence sur la façon dont les juges peuvent traiter des cas similaires à l’avenir.

Scott Kevin Fairlamb, un ancien combattant d’arts martiaux mixtes (MMA) du New Jersey, a été condamné à 41 mois de prison, suivis de trois ans de probation. Partisan de Trump et frère d’un agent des services secrets, Fairlamb a plaidé coupable en août d’avoir entravé les procédures du Congrès et d’avoir agressé un officier, notamment en frappant un officier, « sans provocation ».

Juge principal de district des États-Unis Royce Lambert, une Ronald Reagan personne nommée, a déclaré que même s’il croyait que Fairlamb était sincère dans ses remords et ses regrets pour ses actions, le crime d’avoir agressé un officier essayant de protéger les législateurs est suffisamment grave pour justifier l’incarcération.

« Vous faisiez partie des circonstances générales qui ont conduit à l’obstruction [and the] l’incapacité du congrès de fonctionner, l’incapacité du collège électoral d’aller de l’avant ce jour-là », a déclaré Lamberth lors de l’audience de détermination de la peine de mercredi. « L’infraction elle-même que vous avez commise est tellement au cœur de notre démocratie que je ne puis en toute conscience descendre au-dessous de la [sentencing] des lignes directrices. »

La lourde peine de prison fait suite aux critiques – du grand public et même des juges fédéraux – d’une approche des procureurs fédéraux de laisser plus de 100 accusés d’infractions liées au 6 janvier plaider uniquement pour les délits. Par conséquent, la plupart des peines infligées à ce jour dans ces affaires n’incluaient pas l’incarcération. Juge de district en chef des États-Unis Beryl Howell, qui dirige le district de Washington, a critiqué les procureurs pour leur approche «presque schizophrène» de la signature de «délits mineurs» pour participation au «crime du siècle».

Les procureurs ont détourné cette critique en affirmant que des sanctions plus lourdes seraient infligées aux plus coupables, comme les quelque 210 personnes accusées d’avoir agressé les forces de l’ordre au Capitole.

Avec la condamnation de Fairlamb, les prédictions des procureurs se sont réalisées.

Les procureurs fédéraux avaient recommandé une peine de 44 mois de prison, suivie de trois ans de probation. Fairlamb avait demandé une peine de 11 mois d’incarcération – essentiellement du temps déjà purgé – plus trois ans de libération surveillée, ou six mois de détention à domicile.

Les procureurs et la défense avaient convenu que Fairlamb paierait 2 000 $ en dédommagement.

Lors de l’audience, le procureur adjoint des États-Unis Leslie Goemaat a demandé à Lamberth d’imposer une amende financière supplémentaire, citant les efforts de collecte de fonds de Fairlamb, qui ont permis de récolter au moins 30 000 $.

« Cet accusé a sans aucun doute connu de gros problèmes financiers à la suite de son incarcération », a déclaré Goemaat, reconnaissant que Fairlamb avait dû fermer son gymnase. Cependant, a déclaré Goemaat, « il n’est pas approprié de profiter financièrement d’un crime comme celui-ci ».

Lamberth a refusé d’infliger une amende supplémentaire.

En demandant au juge d’imposer une peine purgée, l’avocat de Fairlamb, Harley Breite, a déclaré que l’agression de Fairlamb contre l’officier était une erreur momentanée de jugement.

Fairlamb est un « gentleman qui a vécu selon un certain ensemble de principes », y compris un solide soutien aux forces de l’ordre, a déclaré Breite. Le frère de Fairlamb travaille pour les services secrets américains et son père était un soldat de l’État du New Jersey.

« Il y a peu de cas où nous voyons un individu faire ce type de mauvais pas après une si longue histoire de contributions à la communauté des forces de l’ordre », a déclaré Breite.

« La somme de la vie d’un homme ne peut pas être son pire moment », a-t-il ajouté plus tard.

Breite a également partagé avec le tribunal l’histoire de la façon dont Fairlamb a aidé Breite à réaliser son rêve de défier un combattant professionnel brésilien.

« Je savais que je n’allais pas gagner le combat », a déclaré Breite, notant qu’il avait fini par passer trois jours à l’hôpital après la bagarre. «Mais le fait est que Scott Fairlamb est un être humain qui voit à travers les gens et voit dans les gens… il a vu en moi un rêve et il m’a aidé à réaliser ce rêve, pas parce que cela lui a profité. Il a aidé quelqu’un à réaliser son rêve et il en était vraiment heureux.

Fairlamb, qui a comparu en personne à l’audience, a déclaré qu’il regrettait le tribut que ses actions ont fait à sa famille.

« Je veux m’excuser auprès d’eux, pour [in] peu de temps en prenant notre nom de famille que nous avons construit, qu’ils ont construit toute leur vie, [damaging] la réputation du nom de famille », a déclaré Fairlamb. « Je veux m’excuser auprès d’eux pour le comportement complètement irresponsable et imprudent que j’ai montré ce jour-là. »

Fairlamb a ajouté qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actions.

« Ce n’est pas Scott Fairlamb », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas pour ça que j’ai été élevé. Je regrette vraiment mes actions ce jour-là. Je n’ai que des remords.

« Je peux juste espérer que vous ferez preuve de pitié envers moi, monsieur », a-t-il ajouté, s’adressant directement à Lamberth.

En août, Fairlamb a plaidé coupable d’avoir agressé un policier et d’avoir entravé une procédure officielle.

Une vidéo et des photos montrent Fairlamb engagé dans diverses activités illégales le 6 janvier. Alors que des centaines de Donald Trump les partisans se sont précipités vers le bâtiment du Capitole, Fairlamb a grimpé et s’est tenu sur un échafaudage sur le terrain du Capitole, a obtenu un bâton de police et a franchi les lignes de police pour entrer dans le bâtiment du Capitole afin d’essayer d’arrêter la certification de Joe Biden vaincre Trump à l’élection présidentielle de 2020.

Fairlamb a également frappé un policier au visage.

Après avoir prononcé sa peine, Lamberth a convenu avec Breite que Fairlamb devrait être transféré hors de l’établissement de traitement correctionnel de DC (CTF), qui a été en proie aux plaintes des détenus. En octobre, Lamberth a trouvé des responsables de la prison coupables d’outrage et a demandé une enquête fédérale sur les violations potentielles des droits civils.

