Scott Foley revient sur le “mariage de courte durée” avec Jennifer Garner

Cohen a ensuite noté qu’ils “semblaient tous être des gens merveilleux”, et bien que Foley et Garner ne soient plus ensemble, il semble qu’il n’y ait pas de mésentente entre eux. Lorsque Cohen lui a demandé s’il l’éviterait s’ils se rencontraient un jour lors d’un événement comme les Emmys, Foley a répondu qu’il lui dirait bonjour.

“Non, vous dites bonjour. Vous êtes très poli. Je veux dire, nous ne restons pas en contact parce qu’elle a sa propre famille, j’ai la mienne”, a déclaré Foley, qui a trois enfants avec Dominczyk. “Ce ne serait pas quelque chose que nous chercherions, mais je l’ai vue quelques fois, surtout quand nous vivions à LA. Marika a été avec moi et, vous savez, tout le monde dit bonjour, et vous êtes cordial et vous C’est la vie, non ? “

Après sa séparation de Foley, Garner s’est marié Ben affleck en 2005. Le couple, qui partage trois enfants ensemble, a annoncé sa propre rupture en 2015 et a finalisé son divorce en 2018.

Garner a parlé de son divorce avec Foley dans une interview de 2013 avec Allure. “Oh, c’est un gars formidable”, a déclaré l’actrice de 49 ans. “Nous étions des adultes à part entière, mais avec le recul, je suis conscient que nous ne savions pas ce qui nous a frappés … C’est un très bon gars, et nous avons juste implosé.”