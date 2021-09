Scott Gorham dit que “le moment était venu” pour lui de quitter Black Star Riders

Scott Gorham dit que “le moment était venu” pour lui de partir CAVALIERS ÉTOILES NOIRES.

Gorham était dans CAVALIERS ÉTOILES NOIRES pendant près d’une décennie, ayant formé le groupe en 2013 avec d’autres MINCE LIZZY membres après avoir décidé d’écrire et d’enregistrer de la nouvelle musique sous un nouveau nom. CAVALIERS ÉTOILES NOIRES‘ la programmation originale a été complétée par le chanteur Ricky Warwick, guitariste Damon Johnson, bassiste Marco Mendoza et batteur Jimmy De Grasso.

Plus tôt aujourd’hui, Gorham a publié la déclaration suivante : « Comme vous le savez tous maintenant, j’ai décidé de quitter CAVALIERS ÉTOILES NOIRES se concentrer sur la mise MINCE LIZZY sur la route à nouveau l’année prochaine (qui comprendra Ricky Warwick).

“Quitter un environnement de travail soudé, partagé avec de bons amis pendant 8 ans n’est jamais facile, mais j’ai senti que le moment était venu, surtout en sachant que Ricky et le groupe et à quel point ils sont formidables, ne courraient aucun danger de continuer sans moi. Je suis certain qu’ils s’appuieront sur les succès passés et j’ai hâte d’écouter leur nouvel album.

“Je voulais profiter de cette occasion pour remercier chacun de nos fans pour votre soutien fantastique au fil des ans, nous nous sommes toujours amusés à tourner et à pouvoir serrer la main de tant d’entre vous en personne. Merci également à tous -les sympathisants qui ont posté de si bons commentaires sur le Web — c’était très apprécié.

“Il y a eu des spéculations concernant mon état de santé, alors je voudrais vous faire savoir que je vais très bien, j’ai eu les 2 vaccins covid et me suis fait vacciner contre la grippe demain et j’essaie d’améliorer mon jeu de golf, qui est allé au sud récemment… malheureusement.

“Concernant MINCE LIZZY concerts en 2022 – ceci est actuellement en phase de planification et je m’assurerai de vous informer de nos progrès concernant les programmations et les dates.

“Encore une fois, vous me manquez tous et merci à tous et j’espère à très bientôt.

“Très bien alors… qui achète ?!”

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES annoncé Gorhamle départ de lundi (20 septembre), avec Warwick déclarant dans un communiqué : « Nous sommes très tristes de voir Scott aller, mais nous avons discuté d’un engagement très important en tournée mondiale sur le nouvel album et Scott a décidé qu’il voulait se concentrer uniquement sur MINCE LIZZY – et étant la légende qu’il est, aucun de nous ne peut lui en vouloir.

« Nous lui souhaitons tous le meilleur et il cherchera à mettre MINCE LIZZY reprendre la route à partir de 2022 avec un emploi du temps chargé, comme ça je ne lui manquerai pas trop !”

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES dit qu’ils ne chercheront pas de remplaçant pour Gorham et continuera plutôt comme un quatre pièces, avec Ricky gérer beaucoup de parties de guitare à côté Christian Martucci, qui a rejoint le groupe après l’album numéro trois en 2018.

CAVALIERS ÉTOILES NOIRES doivent entrer en studio à Los Angeles le 14 octobre avec le producteur de longue date Jay Ruston (PIERRE AURE, PANTHÈRE D’ACIER, URIAH HEEP, ANTHRAX) pour commencer à enregistrer le suivi de 2019 “Un autre état de grâce”. Le cinquième album, qui n’a pas encore de titre, arrivera au début de 2023 et les dates sont réservées pour commencer dans quelques semaines après la sortie.

batteur de Los Angeles Zak Saint-Jean se joindra CAVALIERS ÉTOILES NOIRES pour suivre le nouvel album.



