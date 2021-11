Scott Gorham et Brian Robertson rejoignent la soirée Thin Lizzy

Fin 1974, Mince Lizzy n’avait encore qu’un seul hit à leur nom dans « Whisky In The Jar » et n’avait pas encore figuré dans le palmarès des albums britanniques. Mais ils ont fait un grand pas vers leur éminence ultérieure avec la sortie le 8 novembre de la même année de leur quatrième album Nightlife – grâce en grande partie à deux ajouts importants à la programmation.

Après ce succès de singles de 1973, Lizzy avait sorti l’album Vagabonds Of The Western World, qui a remporté de bonnes critiques et comprenait le notable « The Rocker ». S’ensuit alors une période de grande fluctuation dans le personnel du groupe, mais avec une résolution positive.

Au début de 1974, après le départ du guitariste Eric Bell, Gary Moore rejoint, mais n’y est resté que quatre mois avant de passer au Colisée de Jon Hiseman. Avec une tournée en Allemagne de l’Ouest prévue pour le mois de mai, les guitaristes Andy Gee et John Cann ont été recrutés, avant l’arrivée en juin non pas d’un mais de deux nouveaux guitar heros pour compléter la barre de Phil Lynott.

Du sang neuf de Glasgow et Santa Monica

Le Glasgowien Brian Robertson a rejoint le line-up en même temps que le natif de Santa Monica Scott Gorham, ce dernier issu des rangs de Fast Buck. L’Américain a auditionné pour Lizzy à la suggestion de son beau-frère, Bob Benberg de Supertram.

En été, le nouveau quatuor, avec la présence constante du batteur Brian Downey, préparait une tempête. Ils signent un nouveau contrat avec Vertigo Records et font leurs débuts au Reading Festival de 1974. Mal orthographié sur l’affiche en tant que Thin Lizzie, ils ont partagé la facture avec Trafic, Ronnie Lane‘s Slim Chance, La renommée de Georgie et les Blue Flames, et d’autres. En octobre, Lizzy a diffusé une partie de leur nouveau matériel lors d’une tournée de clubs et d’universités au Royaume-Uni, avant de dévoiler Nightlife.

Moore a joué à la guitare principale sur un morceau, la chanson la plus connue de l’album « Still In Love With You », qui mettait en vedette le redoutable chanteur de rock écossais Frankie Miller partageant la voix principale avec Lynott. Le leader, quant à lui, a simultanément amélioré ses références artistiques en publiant un livre de poèmes, Songs For While I’m Away. L’album manquait toujours le palmarès britannique, mais le line-up avait été établi qui apporterait la gloire à Thin Lizzy assez tôt.

